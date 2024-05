Protagonizará Galitzine a He-Man

Ciudad de México.- Nicholas Galitzine, quien recientemente participó en la cinta The Idea of You junto a Anne Hathaway, interpretará al famoso personaje He-Man en la película Masters of the Universe.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la cinta seguirá la vida del Príncipe Adam, mejor conocido como He-Man, quien llega de pronto a la tierra tras estrellar su nave espacial cuando era niño y con el paso del tiempo regresa a su mundo para defenderlo de una guerra.

Travis Knight es el encargado de dirigir la película bajo la producción Amazon MGM Studios y Mattel, mientras que Chris Butler realizará el guion del filme.

"Estamos encantados de darle vida a los queridos Masters of the Universe y no podríamos estar más emocionados de anunciar al inmensamente talentoso Nicholas Galitzine como nuestro He-Man", dijo Julie Rapaport, jefa de producción y desarrollo cinematográfico de Amazon MGM Studios.

En los últimos años esta cinta ha tenido problemas para desarrollarse, pues anteriormente había sido adquirida por Warner Bros y Sony pero decidieron retirarse y pasó a manos de Netflix, que prefirió no producirla por problemas de presupuesto.

La cinta está planeada para estrenarse en junio de 2026.