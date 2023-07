Propuestas refrescantes

Llegaron las vacaciones una de las épocas de mayor consumo televisivo en el público infantil, debido a que el tiempo libre que tienen es mucho mayor que durante el curso escolar. Afortunadamente el menú en materia de entretenimiento incluye cintas veraniegas que son refrescantes y divertidas, con guiones originales y propuestas novedosas. Compartamos con nuestros hijos esos maravillosos momentos, ¡prepara unas malteadas y a disfrutar!.

El dragón de mi padre

Netflix

"El dragón de mi padre", una adaptación de la novela infantil homónima de 1948 escrita por Ruth Stiles Gannett, narra la historia de un niño llamado Elmer (Jacob Tremblay, que recientemente ha puesto voz a Flounder en "La Sirenita") que vive una vida feliz con su madre, Dela (Golshifteh Farahani). Cuando el negocio de Dela echa el cierre, se ve obligada a mudarse a una casa de vecindad y a buscar trabajo. Un gato negro (con voz de Whoopi Goldberg) le dice a Elmer que viaje a un lugar llamado Isla Salvaje y libere a un dragón llamado Boris, que a su vez puede traer fama y fortuna a Dela. Elmer encuentra a Boris (Gaten Matarazzo, de "Stranger Things"), y lo que sigue es una tierna historia de amistad, miedo y valentía. La hermosa animación dibujada a mano y los personajes de ojos abiertos son una firma de Cartoon Saloon, un estudio de animación irlandés nominado al Oscar que produjo esta película junto con Netflix y Mockingbird Pictures.

Cenicienta

Ver en Amazon Prime

Coproducida por James Corden, está protagonizada por la princesa del pop Camila Cabello como la heroína titular. Siguiendo los pasos de Cenicientas modernas como Brandy, Drew Barrymore y Anne Hathaway, la futura princesa de Cabello es una mujer con una misión, y esa misión no implica casarse y ser ama de casa. Su objetivo en la vida es triunfar como diseñadora de moda, pero su malvada madrastra (Idina Menzel) no la quiere en los bailes donde podría lucir sus diseños. Aun así, Cenicienta no se amilanará. El resto de la trama es fácil de adivinar. Las melodías y el argumento, aunque actualizado, entretendrán a los jóvenes a los que les guste una buena historia de princesas. Billy Porter, en todo su esplendor, interpreta a la Fabulosa Madrina.

Lo mejor del mundo

En streaming en Disney+.

Prem (Manny Magnus), un adolescente de Nueva Jersey, sigue los pasos de su madre viuda, Priya (Punam Patel, de "Special"), entrenándose para una competición de las Olimpiadas de Matemáticas. El padre de Prem, Suresh (Utkarsh Ambudkar, coautor del guión), murió de cáncer cuando Prem estaba en la escuela primaria. Hasta que le cuenta a su hijo que su padre era en realidad una leyenda del hip-hop. Este jugoso e inesperado secreto familiar inspira a Prem a abandonar el cálculo por el rap freestyle. La vida real de Prem en el instituto se ve interrumpida por una serie de secuencias de fantasía en las que él y su padre rapean sobre el escenario, transformando esta comedia dramática en un estridente musical de hip-hop que puede caer en saco roto si esperas habilidades del nivel de A Tribe Called Quest. Una película llena de energía que debería gustar a los niños en edad escolar amantes de la música a los que les encanta ver a los desvalidos subir al escenario.

Avatar: La forma del agua

En streaming en Disney+ y Max.

Años después de los acontecimientos de la primera película de "Avatar", volvemos con el humano Jake Sully (Sam Worthington), que ahora es un Na'vi (ya sabes, las criaturas azules) y marido de Neytiri (Zoe Saldaña). Están criando a un grupo de niños, tres de ellos junto con el huérfano humano apodado Spider y Kiri, la hija del personaje de Sigourney Weaver, la Dra. Grace Augustine, de la primera película. La idílica vida de la familia en el reino ficticio de Pandora se ve alterada cuando la "gente del cielo" (ya saben, los militares) regresa para vengarse de Jake por traicionar a su yo humano. Para los niños más mayores con algo de aguante visual, las dinámicas escenas de vuelo y los impactantes efectos visuales mantendrán su atención. Tal vez no durante todo el tiempo, pero siempre se puede hacer una pausa y volver más tarde.

Guía de la niñera para cazar monstruos

Ver en Netflix

Esta comedia de la noche de Halloween no es lo mismo que "Aventuras de canguro" y "Buffy Cazavampiros", pero lo intenta. Está basada en la popular serie de libros homónima de Joe Ballarini sobre una sociedad secreta de niñeras que protegen de los monstruos a los niños que cuidan. En este caso, una tímida adolescente amante de las matemáticas llamada Kelly (Tamara Smart, de "La peor bruja") cuida del pequeño Jacob (Ian Ho), que no puede dormir porque, como muchos niños, tiene miedo a la oscuridad. No es exactamente terrorífica, pero para los niños amantes de las brujas y los monstruos, puede ser una forma divertida de escapar del calor del verano.