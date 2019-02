Propone salvar al mundo sin carne

Ciudad de México— Entre las celebridades que promueven las virtudes de la alimentación vegetariana, una de las más famosas es Paul McCartney.

Recientemente, el músico británico retomó una serie de charlas que dictó en 2009 frente al Parlamento Europeo para convertirlas en un libro, titulado ‘Less Meat Less Heat: A Recipe for Our Planet’ (Menos carne, menos calentamiento: una receta para nuestra planeta).

En estas charlas, el exBeatle planteó una idea simple que podría abatir los efectos contaminantes provocados por la cría de ganado: dejar de comer carne sólo un día a la semana.

“Lo que sugiero hoy es que el primer paso es adoptar el Lunes Libre de Carne, o cualquier día sin carne. Les pido a todos ustedes, que hagan un poco por su gente, por sus niños y por el planeta que ellos heredarán. Eviten la carne un día”, señaló el músico en su presentación.

De acuerdo con cifras aportadas por el británico, la industria cárnica es responsable de la emisión del 18 por ciento de los gases de efecto invernadero, el doble de los producidos por la industria del transporte.

El tomo ya está disponible en tiendas de libros en línea como Amazon, donde tiene un costo de 246 pesos.