Promesas de Hollywood

Los Ángeles– ¿Es posible robarle el protagonismo a los grandes veteranos de Hollywood? Sí, según lo demostró Margaret Qualley en Había una vez... en Hollywood con su interpretación de una de las chicas Manson.

Hija de Andie MacDowell y Paul Qualley, la joven actriz de 24 años recibió excelentes críticas por su actuación en el filme, protagonizado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, y que estrenó este fin de semana en México.

“Eclipsa totalmente a Margot Robbie”, escribió sobre la actuación de la actriz de 24 años en la película un periodista del medio francés Première.

La película del director de Pulp Fiction no está, precisamente, exenta de hijas de famosos, pero ella es la única que ha protagonizado titulares en los medios por su interpretación. “Cómo Margaret Qualley se convirtió en la chica It Girl de Hollywood de Tarantino”, encabezó un artículo el medio IndieWire. “Sus escenas fueron tan buenas que en ningún momento se pudieron cortar en la edición”, confesó el propio director al diario Le Figaro. En otro artículo sobre el largometraje, el medio británico The Guardian lamentó el aspecto “estereotipado” de los personajes femeninos, con una excepción: Margaret Qualley.

Así como ella, hay toda una generación de jóvenes actores que prometen convertirse en las grandes estrellas del mañana y que, a su corta edad, ya han logrado robarse la pantalla grande, la pantalla chica e, inclusive, el mundo del streaming.

Ejemplo de ello son Julia Butters, quien también participa en Había una vez.. en Hollywood (10 años), Asher Angel de la película Shazam! (16 años), Ian Armitage de Big Little Lies y Young Sheldon (11 años) y Julian Dennison de Deadpool 2 (16 años).





Margaret Qualley





La actriz y modelo nació en Montana, donde se crio en una finca entre caballos. Comenzó a despuntar maneras muy pronto como bailarina de ballet, disciplina que practicó hasta los 16 años. En ese momento se mudó a Nueva York y su carrera profesional se inclinó por el modelaje y la interpretación.

Aunque ahora su nombre suene con más fuerza, Qualley hace tiempo que no es una novata. Hace seis años debutó con la película Palo Alto, de Gia Coppola. En 2014 dio el salto a la pequeña pantalla con un papel protagonista en la serie de culto The Leftovers, de HBO. Además, el pasado julio fue nominada a un Emmy como mejor actriz de reparto en una miniserie por Fosse/Verdon.

Después de la audición para la película de Tarantino, en 2018, su agente le comentó que filmaría con Brad Pitt. Ante lo que la actriz confesó al portal IndieWire: "Obviamente, estaba aterrorizada".

El único inconveniente para la exbailarina llegó cuando Tarantino le pidió que, en una escena en el interior de un coche, pusiese los pies sobre el salpicadero. "Dije honestamente: 'Quentin, es una mala idea. He hecho puntas durante demasiado tiempo como para mostrarle los dedos de los pies al mundo", la incomodidad de la joven era palpable. Pero, finalmente, la actriz cedió.





• Jacob Tremblay

Edad: 12 años

Nacionalidad: Canadiense

Lo has visto en: Las películas La Habitación junto a Brie Larson (2015), Extraordinario con Julia Roberts (2017) y Chicos buenos (2019)





• Jaeden Martell

Edad: 16 años

Nacionalidad: Estadounidense

Lo has visto en: La película It (2017)





• Dafne Keen

Edad: 14 años

Nacionalidad: Española

La has visto en: La película Logan (2017) junto a Hugh Jackman





• Millie Bobby Brown

Edad: 15 años

Nacionalidad: Británica

La has visto en: Las series Grey’s Anatomy (2015), Modern Family (2015) y Stranger Things (desde 2016) y la película Godzilla: El Rey de los Monstruos (2019) junto a Vera Farminga





• Ian Armitage

Edad: 11 años

Nacionalidad: Estadounidense

Lo has visto en: Las series Bigg Little Lies (2017), La Ley y el Orden: UVE (2017) y Young Sheldon (2017)





• Asher Angel

Edad: 16 años

Nacionalidad: Estadounidense

Lo has visto en: La película Shazam! (2019) y la serie Nicky, Ricky, Dicky y Dawn (2016)