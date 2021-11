Prohíbe bar de Texas canción navideña de Mariah Carey

Washington— ¿Puede llegar la Navidad demasiado pronto? Cuando se trata de una canción pop de 1994 que se reproduce anualmente durante la temporada navideña, la respuesta es sí, según un bar de Texas.

“All I want for Christmas is You” (Todo lo que quiero para Navidad eres tú), una conocida canción navideña de Mariah Carey, fue prohibida en el bar “Stoneleigh P”, en Dallas, antes del 1 de diciembre.

Un letrero en su máquina de discos la semana pasada decía que la melodía pegadiza "se omitirá" si se toca antes de esa fecha, y que después de esa fecha se puede reproducir, pero solo "una vez por noche".

El bar no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del Washington Post, pero el gerente general le dijo a CNN que ella no odia a Mariah Carey y que no odia la Navidad, pero que la canción se toca con demasiada frecuencia, lo que irrita al personal. Agregó que el letrero estaba destinado a ser alegre y que se había colocado en el bar durante los últimos años.

Una imagen del letrero, compartida por un reportero de National Review en Twitter, ha provocado un debate en las redes sociales, y la propia cantante se pronunció este lunes por la noche.

Carey publicó una imagen de sí misma vestida para la batalla con armadura, en medio de las llamas después de que alguien en Twitter preguntó si el letrero de la máquina de discos indicaba una guerra en Navidad.

Más tarde, Carey también compartió un video de ella misma vestida con un vestido rojo brillante de Navidad, usando un bate de béisbol de bastón de caramelo gigante para romper linternas de calabaza de Halloween, exclamando: "Es hora".

Sus fans compartieron su alegría con su respuesta en las redes sociales, llamándola "la reina de la Navidad" y bromeando de que había estado "descongelada" desde octubre en preparación para la próxima Navidad.

Uno tuiteó: "Imagínense tener unas vacaciones completas", mientras que otros publicaron memes de Carey que parecía contar montones de dinero en efectivo al final de cada año.