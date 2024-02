Profundiza 'The New Look' la rivalidad entre Chanel y Dior

Ciudad de México.- En la vida de Christian Dior (Ben Mendelsohn) y de Coco Chanel (Juliette Binoche) existe un antes y un después por lo que experimentaron durante la Segunda Guerra Mundial, algo que aborda la teleserie The New Look.

Producida por Lorenzo Di Bonaventura, Mark A. Baker y Todd A. Kessler, y con tres episodios ya disponibles en Apple TV+, la narración profundiza en la rivalidad de ambos íconos de la moda justo al terminar el conflicto bélico, y además, lo que hizo cada uno para sobrevivir.

"Antes de centrarnos en la rivalidad de ambos, creo que es necesario resaltar la visión que cada uno tenía del mundo y por qué hicieron lo que hicieron. Esta serie no es para juzgar, sino para exponer una historia con un antes y un después", indicó Mendelsohn, en conferencia virtual.

"Las decisiones que cada ser humano toma tienen que ver con su miedo o su deseo de existir y jamás criticaría a Coco por lo que hizo o dejó de hacer, lo que yo hice fue verla con ojos humanos, no críticos y así me metí en el personaje", añadió Binoche.

Dior dejó el ejército francés en 1942 para unirse a la casa de modas Lucien Lelong en un París ocupado por los nazis; Chanel cerró las puertas de su taller para convertirse, teóricamente, en una agente de la inteligencia nazi.

A consideración de los productores, la serie refleja un periodo de crisis mundial donde dos personajes icónicos hicieron lo posible para no ahogarse en las exigencias de la alta sociedad -que se consideraba intocable- y para asumir su realidad catastrófica.

"La moda no era necesaria después de la guerra, pero tanto Coco como Christian veían al mundo de una forma distinta. No es lo mismo decir 'necesito comer' a 'quiero ese vestido hecho a mi medida'. Pero lucharon por sus ideales y lo consiguieron", opinó Kessler.

"Hay temas que rodean a la moda que son de muchísimo interés, entre ellos, el poder y el éxito. Luego de esta terrible situación, Coco y Christian evidenciaron su desprecio entre sí, pero también azuzaron al futuro y se les mostró benévolo", acotó Di Bonaventura.

También retratan al diseñador Lucien Lelong (John Malkovich), así como Maurice Dior (Michael Carter) y Catherine Dior (Maisie Williams), padre y hermana del modisto.

Uno de los momentos más cruciales y climáticos de la producción dividida en diez episodios, que se liberarán los miércoles, es cuando retratan cómo Catherine fue detenida, torturada y confinada en el campo de concentración de Ravensbrück (Alemania) por su colaboración con la resistencia francesa.

"Lo que ella vivió me parece descorazonador y simplemente me quedó con sus ideales. Fue una mujer llena de convicciones que me hizo ver una perspectiva de vida distinta", acotó Williams.

A partir de que fue declarado el fin de la Segunda Guerra Mundial, Christian y Coco se aferran a sus estilos para gritarlos y glorificarlos, usándolos como su estandarte de combate y de gancho para ser aceptados. Cada uno en sus líneas y cortes, con sus virtudes muy bien trazadas y sus debilidades asumidas, todo a escondidas.

Aprende lo necesario

John Malkovich, de 70 años, afirmó que sencillamente encarnar a Lucien Lelong no tiene que ver con saber coser, de moda o de costura, sino con adoptar una actitud.

"Investigo para caracterizar y en eso sí me meto. Pero no tengo que ser pintor para interpretar a un pintor y no tengo que ser un diseñador para hacer a uno. Aprendo lo necesario y ya.

"Pienso siempre en la ideología del personaje, en lo que hace y cómo se mueve, pero no creo que para ser piloto de avión tenga que aprender a pilotar uno, ¿o si?", contó el dos veces candidato al Óscar.