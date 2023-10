Productor denuncia a Bryan Fuller de acoso sexual

Ciudad de México.- Bryan Fuller, guionista y creador de Hannibal y American Gods, fue acusado de acoso sexual por parte de Sam Wineman, un productor de American Multi-Cinemas (AMC), informó Variety.

Según la demanda, Wineman mencionó que el guionista suele bromear demasiado con el tema de la masturbación, pero que la "broma" de masturbarse fue cada vez más lejos, hasta el punto en el que el productor dice haber hallado un lubricante y pañuelos en su escritorio, los cuales dejó Fuller para evidenciar que se había masturbado ahí.

Esta no es la primer polémica en la que Fuller se ve involucrado con su costumbre de hablar de la masturbación y las lecturas que lo "prenden", además de generar ambientes hostiles de trabajo.

Wineman argumentó en su denuncia que el guionista suele acercarse demasiado a él con la excusa de "tronarle la espalda", pero que esta situación implica que en muchas ocasiones Fuller empuja su miembro contra el productor.

Ambos creadores de contenido trabajaron juntos en la serie documental Queer for Fear: The History of Queer Horror, pero Wineman fue retirado del proyecto un par de meses después, por lo que el productor argumenta que esto se debió a las quejas que externó en contra de Fuller.

Otra inconformidad que reveló Wineman en la demanda presentada es la manera en la que los productores ejecutivos han "mimado" a Bryan Fuller por ser la "fuente del dinero", por lo que este último se siente protegido de cualquier polémica.