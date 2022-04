Productor de los Oscar pidió a la Academia no sacar a Will Smith

Los Ángeles.- Will Packer, quien coprodujo la ceremonia 94 de los Premios de la Academia del domingo pasado junto con Shayla Cowan, habló en profundidad este viernes por la mañana en "Good Morning America" sobre Will Smith abofeteando a Chris Rock. El incidente ocurrió durante los premios Oscar, luego de que Rock hiciera una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith mientras presentaba la categoría de largometraje documental. Packer dijo que no pensó mucho cuando ocurrió la bofetada por primera vez y dijo: “Pensé que era parte de algo que Chris y Will estaban haciendo por su cuenta. Pensé muy poco. No me preocupé en lo absoluto”, según publicó el medio Variety.

Packer confirmó que Rock estaba haciendo comedia al "estilo libre" cuando se salió del guion para hacer el chiste de Pinkett Smith, y agregó: "Dije: 'Miren esto, los va a matar de risa', porque sabía que tenía una lista increíble de chistes. Los teníamos en el apuntador y al final no llegó a ni una broma. No contó ninguno de los chistes planeados”.

Packer se acercó a Rock después de que salió del escenario. "Le dije: '¿De verdad te golpeó?'. Y me miró y dijo: ‘Sí, acabo de recibir un golpe de Muhammad Ali’. Chris inmediatamente se puso en modo de broma, pero se notaba que todavía estaba en estado de shock”. Smith estuvo previamente nominado a mejor actor en los premios Oscar por interpretar al legendario boxeador en la película de 2001, “Ali”.

“Sabía claramente que era un momento de confrontación debido a lo que Will estaba pasando en la audiencia, pero aún no estaba seguro de que realmente lo golpeara”, dijo Packer. "Lo dejé en claro: 'Rock, dime, lo que quieres hacer, hermano', y él me decía: 'Estoy bien'".

Packer dijo que nunca tuvo ninguna conversación con Smith inmediatamente después de la bofetada. Con respecto a la afirmación de la Academia de que le dijeron a Smith que se fuera, Packer dijo que le dijeron que iban a "retirar físicamente" a Smith, pero que él no era parte de esas conversaciones.

"Inmediatamente me dirigí a los líderes de la Academia que estaban en el lugar y les dije: 'Chris Rock no quiere eso'. Dije: 'Rock ha dejado en claro que no quiere empeorar la situación'. Eso fue energía de Cris. Su tono no era de represalia, no era de enfado, entonces yo estaba defendiendo lo que Rock quería en ese momento, que no era sacar físicamente a Will Smith porque, como ahora me han explicado, esa era la única opción en ese momento”.

Packer dijo que Smith se acercó a él a la mañana siguiente para disculparse.