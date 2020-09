Príncipe Harry y Meghan Markle firman contrato con Netflix

El príncipe Harry y Meghan Markle han anunciado que han firmado un acuerdo con Netflix.

El duque y la duquesa de Sussex, que actualmente viven en su mansión de 14 millones de dólares en Santa Bárbara tras haberse retirado oficialmente del deber real en marzo, están listos para embarcarse en sus nuevas carreras en Hollywood, según publicó DailMail.

La pareja fundó una productora que aún no ha sido nombrada y firmó un contrato de varios años con Netflix, que les pagará por hacer documentales, largometrajes, programas con guión y programación infantil, según The New York Times.

En un comunicado, comentaron: “Nuestro enfoque estará en la creación de contenido que informe, pero también dé esperanza. Como nuevos padres, también es importante para nosotros hacer una programación familiar inspiradora.

Agregaron que el 'alcance sin precedentes de Netflix nos ayudará a compartir contenido impactante que desbloquea la acción”.

Su contenido será exclusivo de Netflix, que tiene 193 millones de suscriptores en todo el mundo.

Si bien Harry y Meghan pueden aparecer en cámara en la programación de documentales, la exactriz de Suits ha dejado en claro anteriormente que no tiene planes de volver a actuar.

Ted Sarandos, director de contenido y codirector ejecutivo de Netflix, agregó: “Estamos increíblemente orgullosos de que hayan elegido a Netflix como su hogar creativo y estamos entusiasmados de contar historias con ellos, que pueden ayudar a desarrollar la resiliencia y aumentar la comprensión de las audiencias en todas partes'.