Presume Yuri euforia y vitalidad a poco de cumplir 60 años

Monterrey, México.- Está por subir al sexto escalón, pero Yuri se siente aún joven y con la vitalidad necesaria para seguir disfrutando de su "bendita primavera" en los escenarios.

"Yo no me siento de 60", expresó la cantante entre risas.

"Me siento como de 54... ¿ustedes digan? ¿cómo me ven?, porque yo la verdad no me veo de 59. Hay unas que tienen 55 y están muy descacarichadas, mi amor", agregó.

Eso sí, su figura esbelta y rostro bien cuidado hablan de mucha disciplina en su alimentación. Además, la jarocha aclaró que no ha recurrido a las cirugías, y a las pruebas se remite.

"Yo, cero cirugías, y el que no crea que venga a ver dónde están las cicatrices", retó.

"A mí me chocan las cirugías porque a veces te queda el ojo así (medio cerrado) y la cara chueca".

Será el 6 de enero cuando esta jarocha, sin duda es una de las cantantes consentidas del público, celebre sus 60 años.

"Claro que me cuido, ¿cómo le hago?, pues no me asoleo, no fumo. Tengo un spa en mi casa. Pura aparatología y hielo terapia. ¿Se acuerdan cuando Michael Jackson se metía en su cama hiperbárica? Yo así, tengo un aparato que nada más hay dos en México. Es un aparatito que te rejuvenece las células", afirmó.

"Por eso tengo así mi cara. Yo me cuido mucho. Además, si yo les enseñara mi maleta de cremas, se van de boca".

Yuri tiene un año ya de gira con Euforia Tour, espectáculo que regresará a la Arena Monterrey el 2 de diciembre con vestuarios y escenografías nuevas para sorprender a los regios.

"A veces en un año no como tacos; la hamburguesa una cada año y medio. No es algo que me quite el sueño", compartió.

"Desde niña tengo la disciplina del ballet, acuérdense que las bailarinas de ballet no comen todas estas cosas porque tienen que estar así (muestra un dedo en señal de delgadez), hasta sin bubis, por eso yo me fajaba para ser plana".

La cantante, quien declaró que no es artista del montón porque a ella sí le gusta invertir en sus espectáculos, sabe que la edad trae consigo ciertos cambios físicos.

Cuestionada sobre hasta cuántos años se ve cantando y bailando, indicó que no son muchos.

"No creas, porque ya la rodilla y la pata... Aunque soy una gente que hace ejercicio, siempre estoy activa y le bailoteo con tacón del 13, pero todo esto es un sacrificio. Nada en la vida es fácil, ni eterno", aseguró.

"Entonces sí, estoy consciente que al entrar al sexto piso ya no me puedo disfrazar. Antes me disfrazaba, ahora ya no tanto. Ahora son vestidos largos, bonitos, muy ad hoc a mi edad".

Como se cuida no come grasa, y si mucho salmón y todo a la plancha, pues sí usa vestidos ajustados o hasta cierto punto cortos.

"La gente siempre quiere ver a una artista bonita", expresó.

La celebración de los 60 años será a lo grande por parte Yuri, quien tiene más de 40 años de trayectoria.

"Voy a estar contenta, feliz, dándole gracias a Dios", adelantó.

La cantante dijo que admira a la cantante Cher, quien a sus 77 años se mantiene delgada y con mucha actitud.

"Es un ejemplo de artista porque son de esas mujeres que se cuidan, y yo me veo así".

Adelantó que está grabando cuatro sencillos dentro del regional mexicano, uno de estos con Paquita la del Barrio, y lo hace a petición de su disquera.

Sobre la serie basada en su vida, aseguró que espera que Televisa la haga pronto porque firmó un contrato que está por vencer.

"La mía era antes de la de Gloria (Trevi) y mira, sigo esperando", expresó.

"Te voy a decir la neta, hace cinco años que pasó esto. Yo ya conté mi historia y si no la cuentan, la contará otro porque el contrato se va a finiquitar. Si en cinco años Televisa no hace la serie, la va a hacer otra gente".