Presume Vanessa Hudgens embarazo en alfombra roja del Oscar

Ciudad de México.- Vanessa Hudgens sorprendió a los asistentes de la gala del Oscar al debutar en la alfombra roja con su pancita de embarazada. Durante la alfombra roja, previa a la ceremonia de entrega de los premios de la Academia, la actriz de High School Musical apareció con un vestido largo color negro de mangas largas, que dejó ver su embarazo. La exestrella Disney combinó su atuendo con accesorios brillantes, entre ellos collares, anillos y diamantes. La noticia de su embarazo surge casi tres meses después de casarse con el jugador de béisbol, Cole Tucker, cuya boda se celebró en Tulum, México. Hace unos días, Hudgens había pedido detener los rumores sobre su embarazo, los cuales se habían desatado por sus repentinos cambios físicos. "Literalmente tuve un encontronazo con el público tomando control de su opinión sobre mí de una manera irrespetuosa. "Salí a mi despedida de soltera en octubre y publiqué un video de mí, y surgieron todos estos comentarios que dicen: 'Dios mío, estás embarazada'. "Lamento no usar Spanx (faja) todos los días, soy una mujer real y tengo un cuerpo real", alegó la actriz en el podcast "She Pivots" el 6 de marzo.