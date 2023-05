Presume Salma Hayek look inspirado en Jackie Kennedy

Ciudad de México.- Salma Hayek no deja de sorprender con la elección tan atinada de sus vestuarios y looks para eventos públicos, y este fin de semana no fue la excepción.

La actriz mexicana compartió en su cuenta oficial de Instagram varias imágenes con el atuendo que eligió para asistir a la inauguración de la tienda Gucci en el Meatpacking District de Nueva York.

PUBLICIDAD

La nominada al Óscar deleitó a sus millones de seguidores con un look de un conjunto de saco y falda de color negro con dorado y detalles en encaje. ¿El principal distintivo? Su inspiración para el vestuario.

Hayek, de 56 años, fue muy clara al decir en su Instagram que el vestuario para la fiesta de Gucci se basó en la icónica Primera Dama de Estados Unidos, Jackie Kennedy. El mítico bolso Blondie, unos lentes de sol grandes, un corte de cabello tipo "bob" y un collar de diamantes completaron su imagen.

Sus fans agradecieron la dedicación para su vestuario, el cual posteriormente presumió al lado de su familia: su esposo, el empresario François-Henri Pinault, y su hija, Valentina.

La semana pasada, la mexicana estuvo muy activa, pues además de la apertura de la boutique de Gucci en Nueva York, asistió a la gala TIME 1001, donde figuró en la lista de las personas más influyentes del año.

También, hace unos días, Netflix anunció que Hayek formará parte de la nueva temporada de la aclamada serie Black Mirror, que estrenará hacia finales de este año en la plataforma.