Presentan tráiler de 'Los Anillos del Poder' temporada 2

Ciudad de México.- Este martes fue lanzado el primer tráiler oficial para mostrar un adelanto de lo que vendrá en la segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

La serie de Prime Video trasladará a los fanáticos de la franquicia miles de años antes de los acontecimientos registrados en las novelas de J. R. R. Tolkien, según informó Decider.

En el adelanto se puede observar que la valentía de personajes como la joven Galadriel (Morfydd Clark) seguirá presente en esta entrega, que promete batallas épicas contra la oscura presencia del legendario antagonista, Sauron.

El primer vistazo sugiere que la trama narrará la creación de nuevos anillos y también comparte una breve mirada a la Torre Oscura de Mordor.

Además de las imágenes que formarán parte de esta producción, la plataforma streaming anunció que la serie será estrenada este 29 de agosto.

La llegada de esta temporada pone en alta expectativa las cifras de audiencia para Prime Video, luego de que en 2022, la primera entrega de Los Anillos del Poder fuera catagolada como la producción más vista en la plataforma, al registrar más de 100 millones de espectadores hasta la última semana de ese año, según Deadline.