Presentan Oscares en español

Ciudad de México— Javier Bardem presentó el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera con un discurso en español.

El actor celebró que el talento proviene de distintas partes del mundo y que no conoce fronteras.

“No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento”, dijo el actor previo a entregar el Premio que ganó ‘Roma’, representante de México. El histrión entregó el galardón junto a Angela Bassett.

Otro que habló español fue Diego Luna. “Ya se puede hablar español en los Oscar (...) Ya nos abrieron las puertas y ahora no nos van a sacar”, dijo Luna al salir al escenario del Teatro Dolby acompañado por el chef español José Andrés para presentar la nominación de ‘Roma’ a Mejor Película.

Ambos mezclaron español e inglés en su intervención para hablar de ‘Roma’.