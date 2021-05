Presentan al primer Capitán América indígena

Reforma

Ciudad de México.- Marvel sigue apostando por la diversidad, también en sus cómics. La compañía ha revelado que la saga The United States of Captain America presentará al primer Capitán América indígena en una nueva historia de la escritora Darcie Little Badger, que pertenece al grupo apache Lipán, y el artista David Cutler, miembro de la Primera Nación de Qalipu, publicó Agencia Reforma.

La tercera entrega de The United States of Captain America, saga en la que Marvel también presentará a Aaron Fisher, un adolescente homosexual que también portará el escudo siendo así el primer Capitán América gay, supondrá la puesta de largo de Joe Gomez, miembro del pueblo kikapú.

El personaje ayudará a Steve Rogers y Sam Wilson después de que un misterioso ladrón robe su escudo.

Little Badger, quien creó a Gomez junto a Cutler, explicó que Joe es un trabajador de la construcción que usa sus habilidades para ayudar a acabar con la destrucción tras los ataques de extraterrestres o villanos.

A Gomez le encanta ayudar a su comunidad y no cobra a los ancianos de la tribu, algo que a Little Badger le recuerda a la gente de su propia comunidad.

"Conozco a mucha gente como Joe, muchos de ellos son mis parientes indígenas, por lo que fue maravilloso ayudar a desarrollar un personaje con sus valores, fuerza y habilidades extremas para operar grúas", comentó la autora.

Por su parte, Cutler dijo que crear un personaje indígena para Marvel "significa más de lo que puedo expresar".

A través de The United States of Captain America Marvel pretende contar las historias de diferentes comunidades. El primer tomo de la saga saldrá a la venta el próximo mes de junio. A la espera de su lanzamiento, los fans ya han podido ver una imagen del diseño de Joe Gomez.