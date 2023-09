Presenta Wendy Guevara su gira 'Resulta y Resalta'

Quienes critiquen a Wendy Guevara, está bien que lo hagan, porque a ella no le importa para nada su opinión.

"¡Ay manas, es que todos opinamos, y es bien fácil opinar, pero pues mucha gente opina de mi vida y yo ni los conozco", dijo en conferencia de prensa.

La ganadora de La Casa de los Famosos México, quien ya recibió sus cuatro millones de pesos con los que terminará de pagar su casa y su camioneta, afirmó que las especulaciones sobre su comportamiento le tienen sin cuidado.

"He hablado de que he ejercido la prositución, de que mi papá me maltrataba, y a quien amo y ya perdoné. ¿Ustedes creen que me importaría algo más?

"Yo entré a un reality show y firmé para hacer mi vida pública, pero no puedo controlar lo que piensen de mí. Con lo que yo sé, y sepa, y mis seres queridos y mis familia sepa, basta", agregó.

Wendy Guevara convocó a medios de comunicación para hablar de su Tour Resulta y Resalta 2023, el cual iniciará el próximo jueves en el Teatro Metropólitan, y en el que contará con varios invitados en el escenario.

"Siempre les he dicho que no soy cantante, ni la gran profesional, pero lo hago con mucho amor. Este 14 de septiembre va estar espectacular, Emilio Osorio, Trixie Star, y mi hermana Paolita Suarez nos vamos a divertir, eso sí".

De 30 años recién cumplidos y considerada uno de los fenómenos mediáticos del año por su intervención en el reality show de Televisa Endemol, la guanajuatense afirmó que ha sabido sobrellevar la fama y que Las Pérdidas existirán toda la vida.

"Para mí, existirá siempre. Kimberly y Paola son mis hermanas, sus papás y mis papás son vecinos. Desde que éramos niños nos conocimos y no puedo pensar que sería distinto. Creo que si hay problemas o malos entendidos en un grupo, se habla y se arregla y ya".

Al hablar de lo que más le ha sorprendido tras su salida del programa, dijo que famosas como Thalía, JNS y María José la invitaron a que las visitara en sus shows o a comer o a cenar, y todavía no lo puede creer.

"No manas, Thalía me escribió, y me felicitó. Me dijo 'vente para Nueva York y la pasamos increíble'. Por Dios, ¡uy sí quisiera! Pero no tengo visa y el coyote me sale muy caro Pero sí me quiero ir A ella, sí la quiero ir a ver; a Gloria Trevi también, que la quiero, la adoro, a ver a dónde nos vamos".

Wendy platicó que este sábado conocerá a Angélica Vale en la obra Vaselina Timbiriche, ya que gracias a ella se llama Wendy, y que la invitará a su show a ver si tiene tiempo de visitarla.

Finalmente, reiteró que no tiene relación amorosa, y sí amistosa, con la estrella de Only Fans, Marlon Colmenarez.