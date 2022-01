Presenta Kristen Stewart un retrato ‘real’

Una de las películas biográficas más esperadas del año, que se centra en un momento muy especial de la vida de Lady Di, llega mañana a las salas de cine. En ‘Spencer’, la princesa estará interpretada por Kristen Stewart, quien fue elegida por el director chileno Pablo Larraín.

La trama gira en torno a la semana crucial de Diana a principios de los años 90, cuando decide que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando y sentía que debía desviarse de un camino que la hubiese llevado a ser la reina en algún momento. La cinta mostrará tres días de unas vacaciones de Navidad en la Casa de Windsor en su finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra.

Larraín también incorporó algunos elementos y personajes de ficción a estos hechos de la vida real, que terminarían en tragedia unos años después por el trágico choque en el que la princesa perdió la vida.

“Pasaron la Navidad allí durante muchos años y ahí es donde ambientamos la película, a principios de los 90, alrededor de 1992, no somos específicos. Es la víspera de Navidad, la Navidad y el día de San Esteban. Llegamos a comprender qué es lo que ella quiere y qué hará”, dijo Larraín, en una entrevista, sobre la cinta cuyo guión fue escrito por Steven Knight.

El director añadió en otra entrevista que el eventual divorcio de Charles y Diana y la trágica muerte de la princesa no formarán parte de la historia. “Murió años después de donde se desarrolla nuestra historia, por lo que no nos ocupamos de eso. Son sólo tres días de su vida y en ese pequeño período de tiempo, puedes tener una perspectiva más amplia de quién era ella. Todos conocemos su destino… y no necesitamos ir allí”.

Otro foco clave de la película es el vínculo de Diana con sus hijos. “La clave es cómo descubre durante el proceso de la película que lo que realmente necesita hacer es ser quien quiere ser. Y con eso, no significa que ella necesite estar al lado de nadie, ser parte de cualquier cosa, excepto ella misma y sus propios hijos. Diana fue muchas cosas, pero la principal de ellas, es que fue una gran madre”, dice Larraín.

Muestra su lado vulnerable El filme se acerca al mítico personaje de la fallecida Lady Di, en sus momentos álgidos con el heredero, ya que en aquel diciembre de 1991 ya era innegable el romance que Charles tenía con Camilla Parker Bowles.

La actriz californiana, a quien los críticos le vaticinan nominaciones al Oscar, BAFTA y SAG Awards, hizo especial énfasis en los desniveles emocionales a los que se sometió la princesa al intentar dar una imagen perfecta.

Escrita por Steven Knight, esta biopic imaginaria, recreada en situaciones ficticias tomadas de relatos variados alrededor de Diana, y cuyo apellido de soltera era Spencer, lleva al espectador a las narraciones de personajes de impacto social que han seducido previamente a Larraín, como ‘Jackie’ (2016) sobre Jacqueline Kennedy Onassis y ‘Neruda’ (2016), sobre el poeta chileno.

Diana de Gales, la muñeca de oro de la realeza inglesa y objeto del deseo de la sociedad de los 90, es retratada como una monarca sin corona, como la amada líder del pueblo.