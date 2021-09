Presenta J Balvin su nuevo album 'José'

Monterrey— Una audiencia que alcanzó los 140 mil espectadores en TikTok disfrutó del concierto live gratuito que ofreció J Balvin para presentar su nuevo álbum titulado José.

Ayer, a las 17:00 horas (tiempo de México), la aplicación transmitió el espectáculo que duró una hora.

El artista, quien recientemente se convirtió en papá, es uno de los más seguidos en la red social, pues ya rebasó los 18 millones de seguidores.

Su reciente sencillo "In Da Getto" es una de las grandes tendencias actuales de TikTok que ha puesto a bailar a sus fans e incluso a colegas como Shakira, quien se unió a la tendencia de bailar el tema junto a sus hijos Milan y Sasha.

A lo largo de la transmisión el público acompañó al artista de 36 años.

Un cuerpo de bailarines estuvo ayer con el cantante en esta travesía musical que comenzó desde una habitación y terminó en la calle.

El show incluyó un variado repertorio como "Ginza", "I Like It", "No es Justo", "Que Locura", "Ay Vamos", "In Da Getto" y "Mi Gente", un tema lanzado el 29 de junio de 2017, que es uno de los más emblemáticos del colombiano.