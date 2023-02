Presenta Ángela Aguilar su línea de perfumes

Cuando empezó a compartir su idea sobre crear una línea de perfumes, alguien le dijo a Ángela Aguilar que mejor se dedicara únicamente a sacar más canciones, a lo que es su área, y el enojo que le produjo aquella respuesta la motivó a adelantar el lanzamiento de sus fragancias.

A sus 19 años, la cantante no cree que tenga límites, pues desde que hizo su primer álbum a los ocho años tuvo claro que podía lograr todo. Incluso ambiciona algún día actuar, como sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

"Se puede hacer todo, puedes tener muchas facetas de una mujer y de una persona. Soy una típica niña de 19 años, cuando me dicen que no puedo, lo hago tres veces más. En este lado de empresaria empezamos con las muñecas, ahora los perfumes", compartió Aguilar en encuentro con medios.

"Yo quiero entrarle a todo, si me dicen: 'Ángela, ¿quieres ser clavadista?', yo digo: '¡Sí!'. Siempre digo que debes de probar todo al menos una vez, me encantaría actuar, pero le tengo demasiado respeto a mis abuelos como para actuar y no saberlo hacer perfectamente. Para eso todavía falta".

Pese a que busca diversificarse, la hija de Pepe Aguilar dejó claro que la música es su prioridad y lo que más disfruta, por lo que trabaja nuevos temas y el 4 de marzo se presentará con su padre, su hermano Leonardo y su tío Antonio Aguilar hijo, en el Jaripeo Sin Fronteras, que se realizará en la Plaza de Toros México.

La intérprete de "Dime Cómo Quieres" se dijo feliz y soltera. Si bien no se niega a enamorarse, resaltó que le ha quedado claro que lo más importante es el amor propio y siempre ponerse como prioridad.

"El corazón se lo entrego a una persona nada más y esa persona es a mí. Yo no voy a dejar que una experiencia mala afecte mi futuro, yo amo apasionadamente, yo quiero con todo el corazón, me fascina el amor, me fascina el desamor, me encanta expresar los sentimientos, por eso soy cantante", expresó.

Una forma de defender ese cariño a sí misma es no permitir desprestigios, como los que vivió hace cerca de un mes, cuando circularon en internet fotomontajes que simulaban ser fotografías íntimas de la cantante.

Aguilar tuvo que desmentir su veracidad como forma de ponerse en contra del acoso cibernético y su equipo legal seguirá con el proceso necesario.

"El respeto es lo más importante, a mí me faltaron al respeto y por ende voy a actuar con todo el peso de la ley. Tengo una gran responsabilidad, tengo una plataforma bastante grande de mucha gente que me apoya, que me quiere, que busca ver cosas de mí.

"Tengo que crear conciencia. Me queda claro que tiene que terminar. Yo canto rancheras y los abogados se encargan de hacer lo que los abogados hacen. Mi tía es mi abogada. Me tranquiliza sabiendo que en mis manos ya no quedó", detalló la joven.

Soy felizmente mexicana

Cuando la selección Argentina ganó el Mundial de futbol en diciembre, Ángela Aguilar celebró en redes, pues su familia materna tiene ascendencia de aquel país, pero aunque a la cantante le llovieron críticas, ella es enfática en resaltar que tiene clara su identidad y orgullo por México.

"Mi corazón es mexicano, nací en Estados Unidos, tengo familiares argentinos, tengo otros familiares en otras partes del mundo. Lo que me enseñan mis papás es qué hay que sentirse orgulloso de quien uno es y de donde vienes. Yo soy felizmente mexicana y tengo un poco más de especias en la mezcla de mi ADN", afirmó.