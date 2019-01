Prepara Peter Jackson documental sobre The Beatles

Londres— Peter Jackson realiza un nuevo documental con material nunca antes visto de The Beatles en estudio.

El aclamado director El Señor de los Anillos dijo que la película se basará en unas 55 horas de rodaje de la banda mientras trabajaba en el álbum "Let It Be".

"Es como si una máquina del tiempo nos transportara de vuelta a 1969, y pudiéramos sentarnos en el estudio a ver a estos cuatro amigos haciendo música maravillosa juntos", dijo.

El filme es realizado con la cooperación de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono y Olivia Harrison, las viudas de John Lennon y George Harrison.

El documental fue anunciado con motivo del 50 aniversario de la última actuación de los Beatles en la azotea de Apple Records, en Londres.