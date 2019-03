Prepara obra de teatro

Ciudad de México—Marina de Tavira, quien estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto por la película ‘Roma’ -de Alfonso Cuarón- platicó que no desaprovechará las oportunidades que le lleguen, pero que mantendrá una línea de calidad y hará los proyectos que realmente le gusten.

En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Televisión comentó que ya tiene un proyecto en puerta: hará una obra de teatro. A pesar del cansancio que ha vivido durante los últimos meses debido a la temporada de premios del cine, Marina señala que no tomará vacaciones, pues el próximo lunes comenzará ensayos.

Sobre esto explicó que el teatro siempre ha sido su pasión y su fuerte. Ella siempre pensó que solamente sería actriz de este rubro. Y ahora que ha experimentado en la televisión y el cine, y más aún después de ‘Roma’, quiere volver a sus orígenes.

“Vamos acumulando experiencias, pero esta fue una maravillosa, inolvidable. Estos días ha estado la melancolía de vivir algo insólito y extraordinario. Hay que atesorarlo y disfrutar”.

El momento favorito cuando piensa en ‘Roma’ son los galardones que recibió el cineasta Cuarón. Cada vez que lo miraba con un premio distinto sentía un gran orgullo porque “lo vi trabajar como director. No me dejó que se me fuera una. Es un director que todo lo ve”.

Sobre las jornadas de trabajo platicó que no le costaron trabajo porque tiene entrenamiento actoral de soldado, al igual que Yalitza Aparicio, de quien dijo que siempre estuvo enfocada y dispuesta a trabajar.

Por otro lado, expresó que ‘Roma’ habla sobre lo difícil que puede ser en México la maternidad combinada con lo laboral. Considera que no hay equidad laboral entre una mujer que acaba de ser mamá con los hombres.

“La mujer es vulnerable y menos competitiva porque no se ha logrado una equidad”

Finalmente, dijo sentirse feliz porque desde hace algunos años los directores mexicanos han puesto en alto el nombre del país.