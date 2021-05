Prepara Netflix Comic Con virtual

Tomada de internet / Serie de The Witcher

Ciudad de México— Netflix anunció este lunes que organizará su propia Comic Con virtual, a la cual denominaron como "Geeked Week", y la cual se llevará a cabo del 7 al 11 de junio en todas sus redes sociales.

"A lo largo de los años, Netflix ha tenido la suerte de inspirar seguidores leales para series y películas como Stranger Things, Castlevania, The Old Guard y muchas más", se anunció en un comunicado de prensa.

"Estos fandoms se tratan de compartir la emoción y conectarse con personas de todo el mundo que sienten la misma pasión por esos personajes e historias. Es por eso que lanzamos Geeked Week".

Esta reunión global vía online, y totalmente gratis, contará con revelaciones, avances y participación del talento de producciones originales de Netflix como The Umbrella Academy, The Witcher, Lucifer, Masters of the Universe: Revelation, The Sandman, Resident Evil, Sweet Tooth y Cowboy Bebop, entre otras.

"La primera 'Geeked Week' se lleva a cabo del 7 al 11 de junio, brindando a los fanáticos una amplia gama de noticias exclusivas, nuevos avances, arte en vivo, visitas de tus estrellas favoritas y mucho más.

"El evento de cinco días es completamente virtual y completamente gratuito para que cualquier persona pueda participar en la acción cuando lo desee, desde cualquier lugar del mundo", adelantó la plataforma.

Conforme el evento se acerque a la fecha programada, se revelarán más detalles en GeekedWeek.com, además de las diversas cuentas oficiales del gigante del streaming en Twitter, Instagram, Facebook y Twitch.