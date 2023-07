Prepara libro infantil

Nueva York— La ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis también tiene una ajetreada carrera como autora de libros infantiles. Su próxima obra, "Just One More Sleep", saldrá a la venta en enero.

"El paso del tiempo, cómo los niños se relacionan con la espera y la paciencia son los temas de mi nuevo libro para niños", dijo Curtis en un comunicado publicado el jueves por Philomel Books, un sello de Penguin Young Readers. La actriz ya había publicado sus cuentos infantiles a través de HarperCollins.

"La semilla de este libro se plantó cuando vi a mi vecina de 4 años, Betty, en la Nochebuena de 2020 y le dije '¡Santa Claus está de camino! Ella me regañó y me dijo: 'No Jamie, un sueño más y luego Papá Noel'. Ese momento de su verdad literal dio origen a este precioso libro, que espero que resuene en todas las familias con niños pequeños", dijo Curtis.

Volverá a trabajar con la ilustradora Laura Cornell, que ya colaboró con Curtis en "Cuéntame otra vez la noche que nací", "Hoy me siento tonta" y otros cuentos ilustrados.