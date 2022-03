Premios Oscar celebrarán aniversario de 'El Padrino' y 'James Bond'

Los Ángeles.- James Bond no obtuvo una nominación al Oscar en este año, pero eso no significa que no será parte de la ceremonia.

Será el 60avo aniversario de la primera película del agente 007, y el 50avo aniversario de “El Padrino” y esas cintas emblemáticas no dejarán de ser celebradas este domingo en la 94ava ceremonia de entrega del Oscar.

“Tenemos algunas sorpresas en cuanto a eso”, comentó este jueves Will Packer, quien será el productor del show. “Eso es parte de un tema primordial de este año: la unión de los cinéfilos”.

“Las películas son algo que une a muchos de nosotros en la comunidad global”, comentó Packer. “Las películas lo hacen a uno sentir y nos inspiran, nos hacen aspirar a otras cosas”.

Packer estuvo acompañado por las presentadoras Regina Hall y Wanda Sykes, el director Glenn Weiss, la co-productora Shayla Cowan, el diseñador de la producción de los Oscars, David Korins y el director musical Adam Blackstone, en el ensayo de la ceremonia, que será en unos días.

Amy Schumer, quien será la tercera presentadora de la noche no estuvo presente pero envió un mensaje a sus colegas diciéndoles: “No se preocupen, no tengo Covid”.

Todos prometieron una noche placentera y gran celebración. El show promete recuperarse de los bajos ratings del año pasado y hacer algunas modificaciones drásticas para que el evento sea de tres horas, incluyendo la controvertida decisión de entregar ocho premios antes del show y editarlo en la transmisión en vivo.

“Vamos a hacer que todos tengan su momento. Se trata de celebrar a las personas más talentosas y lo que han hecho”.

Se va a regresar al tradicional final de la noche con la presentación de la mejor película después del experimento que se hizo el año pasado de concluir con el mejor actor.

Packer comentó que aunque ya anunciaron un ejército de presentadores de alto perfil, que van desde Lady Gaga hasta Bill Murray, no se ha revelado quién presentará el premio a la mejor película.