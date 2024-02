Predicen destino de famosos con horóscopo Azteca

Ciudad de México.- Peso Pluma tendrá un hijo con una fuerte personalidad. A Bad Bunny le gusta cumplir sus objetivos, cueste lo que cueste. Belinda romperá varios corazones, pero una vez que se enamore será fiel, según su destino predeterminado con base en su horóscopo azteca interpretado por Alfredo Flores Ambriz, lector de códices Tonalpo.

El horóscopo azteca se trata de una conjugación de 20 símbolos, -incluyendo 12 animales- para brindar una visión única de la personalidad y el futuro de una persona con base en su fecha de nacimiento.

Al experto le toma tres horas aproximadamente hacer la lectura e interpretación del horóscopo y se basa en cinco códices: Borbónico, Florentino Cospi, Vaticano B y Borgia.

"La diferencia entre los horóscopos tradicionales y el horóscopo azteca es que esto ya estaba escrito. No tienes que adivinar como en los horóscopos normales. Aquí solamente estoy transcribiendo lo que dicen los códices que sobreviven y hablan del futuro de las personas.

"Los pueblos prehispánicos decían que el futuro ya estaba escrito. Estos códices hablan de nacimientos, matrimonios, cirugías para cuándo nacerán los niños, medicinas, rituales públicos o privados por si te va mal en la vida", dijo Flores Ambriz, en entrevista.

Con el fin de interpretar el horóscopo azteca de cada cantante, Flores Ambriz investiga su fecha de nacimiento en el calendario actual gregoriano y luego lo convierte a la época prehispánica para hacer la lectura en los códices.

"Para sacar la fecha de nacimiento de cada artista, utilizo unas tablas hechas por antropólogos. Arturo Meza Gutiérrez fue el que me enseñó. Saco el calendario actual, lo encimo con los códices y así sale la cuenta calendárica de los ancestros", compartió el estudioso.

INTERPRETACIÓN DE HORÓSCOPO AZTECA:

El lector de códices nos compartió su interpretación de cómo será el destino de celebridades como Taylor Swift, Bad Bunny, Luis Miguel, Belinda, Christian Nodal, Peso Pluma y Ángela Aguilar.

TAYLOR SWIFT

Nombre completo: Taylor Alison Swift.

Signo zodiacal: Flor (Xochiti).

Fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1989.

Interpretación: Es una persona muy inquieta, creativa y con luz propia, por lo que su brillo le puede molestar a ciertas personas. En su ADN está viajar para no quedarse en un solo sitio y anda volando por el mundo. Aunque estará llena de riqueza, felicidad y sustento, habrá mucha gente que la cele y envidie su éxito profesional y personal, lo cual le puede traer ciertos conflictos.

BAD BUNNY

Nombre completo: Benito Antonio Martínez Ocasio.

Signo zodiacal: Caimán o cocodrilo (Cipactla).

Fecha de nacimiento: 10 de marzo de 1994.

Interpretación: Es una persona de fiesta, no obstante, esta no será eterna. Durante su juventud será muy exitoso en su carrera, pero luego en su etapa más adulta se vislumbran fracasos y malos negocios, e incluso, perderlo todo, si no se administra bien. Cuando se propone una meta no le importa arrasar con quien se oponga con tal de cumplir su objetivo.

BELINDA

Nombre completo: Belinda Peregrín Schüll.

Signo zodiacal: Flor (Xochiti).

Fecha de nacimiento: 15 de agosto de 1989.

Interpretación: Es una persona muy hiperactiva que siempre tendrá sustento y no pasará hambre, mínimo tendrá unos frijolitos en su mesa. Además, tendrá muchas parejas, romperá varios corazones y dejará tristeza en los hombres. Cuando se enamora apoya incondicionalmente a su pareja en todos los aspectos, pero cuando cierra ciclos lo hace de manera contundente y no hay marcha atrás.

LUIS MIGUEL

Nombre completo: Luis Miguel Gallego Basteri.

Signo zodiacal: Ciervo (Mázatl).

Fecha de nacimiento: 19 de abril de 1970.

Interpretación: Suele ser líder por naturaleza y muy analítico en cada uno de sus movimientos, ya que puede ver lo que más personas no pueden observar a simple vista. Predominará la vida nocturna. Seguirá teniendo una vida llena de abundancia, pero con algunos sobresaltos personales. En el plano amoroso tendrá muchas mujeres, pero llegará una con la que siente cabeza.

CHRISTIAN NODAL

Nombre completo: Christian Jesús González Nodal.

Signo zodiacal: Conejo (Tochtli).

Fecha de nacimiento: 11 de enero de 1999.

Interpretación: Suele ser introvertido, aislado y callado con sus sentimientos, lo cual crea conflictos con sus parejas. Durante su juventud pasó momentos difíciles, tristes y depresivos al grado de sentirse inseguro, pero tendrá renacimientos positivos. En su madurez también la pasó mal por una experiencia con una mujer. Sin embargo, nunca le faltará el sustento económico y a su vida llegará alguien que lo ayude a alcanzar el éxito.

PESO PLUMA

Nombre completo: Hassan Emilio Kabande Laija.

Signo zodiacal: Casa (Calli).

Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1999.

Interpretación: Tendrá una vida longeva y económicamente solvente, nunca le faltará sustento, pero debe ser muy devoto a su Dios y cumplir con todas las ofrendas que le promete. En la vida adulta será aguerrido por conseguir sus metas, tendrá un hijo varón con fuerte personalidad y será buen padre. Podría quedar calvo.

ÁNGELA AGUILAR

Nombre completo: Ángela Aguilar Álvarez Alcalá.

Signo zodiacal: Águila (Cuayhtli).

Fecha de nacimiento: 8 de octubre de 2003.

Interpretación: Desde su nacimiento estaba predestinada a dedicarse a las artes. En su juventud tendrá etapas de tristeza y sobre su espalda cargará con responsabilidades que no le corresponden y probablemente le causará una depresión que debe superar por sí sola. En su madurez habrá aprendido de las experiencias pasadas y se convertirá en alguien muy fuerte. No le faltará el sustento y la felicidad.