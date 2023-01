Pospone Grupo Firme show en Foro Sol por salud de Eduin Caz

Ciudad de México.— Grupo Firme informó que su concierto para cerrar su gira Enfiestados y Amanecidos, en el Foro Sol, fue pospuesto por motivos de salud de su vocalista, Eduin Caz.

A través de un comunicado, Grupo Firme anunció que la fecha programada para el 10 de febrero, será programada para el próximo 10 de marzo.

"Tomar esta decisión no ha sido fácil pero queremos lo mejor para Eduin, para su bienestar y que su calidad de vida esté en condiciones óptimas para que pueda hacer lo que más le gusta hacer: Estar arriba del escenario cantando con todos ustedes", se lee en el texto.

Eduin Caz fue sometido a una operación para mejorar el estado de salud de sus vías respiratorias, según anunció la agrupación.

"Eduin seguirá el tratamiento establecido por sus doctores y deberá mantener reposo por varias semanas, motivo por el cual no estará listo para la fecha como estaba programada".

Por su parte, el intérprete de "En Tu Perra Vida" subió un video en sus redes sociales, donde se le observa con un vendaje en la nariz y dijo que su recuperación está tardando debido a que fue una cirugía complicada.

"No es porque yo quiera, sino que estoy tardando un poco más en mi recuperación, porque me hice algo complicado. Mi sinusitis crónica estaba muy dañada. Todavía me falta otra operación que es la de mi hernia", sostuvo.

Eduin Caz pidió a sus fans entender la situación e intentó animar el problema anunciando que en su concierto tendrá artistas invitados.

"Espero me entiendan y que los 54 mil boletos que ya vendimos en el Foro Sol se queden para el 10 de marzo", agregó.

Ocesa comunicó que todos los boletos comprados previamente serán válidos para la nueva fecha, sin necesidad de realizar cambio alguno. Asimismo, todos aquellos que no deseen asistir a la nueva fecha podrán solicitar un reembolso.