Marco Tapia /El Diario / La fotoperiodista juarense Alicia Fernández gana el estímulo del colectivo Femme Frontera Filmmaker Showcase para producir un documental

Posan su mirada en la frontera

La fotoperiodista juarense Alicia Fernández gana el estímulo del colectivo Femme Frontera Filmmaker Showcase para producir un documental

Alicia Fernández, de 38 años, ganó por el guion de una historia veridica que da cuenta de una estudiante de música que se supera a pesar de haber presenciado el asesinato de sus padres

Foto: Marco Tapia /El Diario

Brisa Frías / El Diario

El colectivo de cineastas Femme Frontera Filmmaker Showcase anunció a los cinco creadores que recibirán apoyos para desarrollar sus proyectos fílmicos, en las categorías de guion y producción. Los beneficiarios son Alicia Fernández, María Pérez, Ethiene Dalí, Alejandra Aragón y Persia Campbell. Ellos recibirán un estímulo económico además de la asesoría para llevar a cabo sus propuestas.

La organización que brinda el apoyo está conformado por cineastas de la región fronteriza entre México y Estados Unidos dedicadas a la difusión de productos audiovisuales hechos por mujeres.

“Te dan una beca, un apoyo económico, pero lo interesante más allá del premio monetario es que te ayudan en el desarrollo del guion, te hacen revisiones y vas trabajando con ellos”, comparte Alicia Fernández, fotoperiodista y documentalista de 38 años que obtuvo el beneficio.

“Me parece muy importante en el sentido de que aprendes a dominar estructuras narrativas dentro del lenguaje audiovisual, es un ejercicio que te permite enriquecer el documental”, agrega quien es reconocida por su trabajo como periodista gráfica y productora audiovisual, pero que también tiene experiencia en la elaboración de guiones y la escritura de diversos géneros periodísticos.

Recientemente, Fernández ha estado interesada en realizar largometrajes, por lo que el apoyo de Femme Frontera Filmmaker Showcase llega a ampliar sus conocimientos sobre cómo estructurar ese trabajo y mejorar las narrativas que puedan contar las historias que ella quiere compartir.

Del guion que piensa desarrollar, dice que es una historia basada en un hecho real acontecido hace 10 años, en el que la protagonista es una chica que estudia música y se supera a pesar de haber presenciado el asesinato de sus padres, quienes se dedicaban al tráfico de drogas.

“A mí me ha tocado hablar con chavos que definitivamente se dejan llevar por el entorno, pero también con otros que dicen ‘yo no quiero eso’, y me parece que se debe contar esa parte de que no toda la gente en lugares como Juárez o ciudades del norte que son hostiles quieren ser sicarios”.

Respecto a la motivación de contar esa anécdota, añade que es una periodista audiovisual “que tal vez conoce más historias de las que he podido documentar, y hay algunas de ellas que son interesantes y hay que mostrarlas”.

Otros ganadores

También juarense, Alejandra Aragón fue seleccionada por Femme Frontera Filmmaker Showcase para desarrollar su cortometraje ‘Skatas’, una historia sobre dos niñas que emprenden una aventura a través de Ciudad Juárez para llegar a un lugar seguro a andar en patineta y explorar.

Asimismo, la fotógrafa y cineasta Persia Campbell fue becada para producir el cortometraje ‘Con vista al río’, el cual expone a un adolescente rebelde que se pone en peligro, junto a su hermana menor, a lo largo del muro fronterizo.

En la categoría de guion, Ethiene Dalí recibió el apoyo por ‘Nadie tiene tiempo para ti’, que trata sobre una dueña de un carrito de comida mexicana que se ve obligada a cruzar la frontera para ganar dinero y proteger a sus perros de ser sacrificados por la perrera.

Alicia Fernández

Fotoperiodista, productora audiovisual y documentalista de Juárez, formó parte del equipo de El Diario de Juárez. Sus imágenes y reportajes visuales han aparecido en medios de México, Estados Unidos, Asia y Europa.

Ha sido productora multimedia y editora del equipo audiovisual del diario español El País en su versión latinoamericana.

Es administradora y consultora de medios digitales, además de becaria y colaboradora de la International Women in the Media Foundation (IWMF) y el International Center for Journalists (ICFJ), a través del proyecto Border Hub.

Entre sus últimas colaboraciones se encuentra el podcast 'The Red Note', donde trabajó como investigadora y entrevistadora.