¿Por qué tener un OnlyFans? Los famosos responden

Especial

Ciudad de México- Lejos de buscar una retribución económica, celebridades como Yanet García, Aura Cristina Geithner, Bella de la Vega, Sabrina Sabrok, Lis Vega, María Levy, Celia Lora y Daniel Padilla (Wapayaso) crean contenido para la plataforma para adultos OnlyFans con el objetivo de no ser censurados mientras muestran su sensualidad frente a la cámara.

"(Me uní) Primeramente por el empoderamiento femenino, porque yo soy capaz de eso y más. Yo creo que las mujeres debemos de dar un paso más adelante por encima de los prejuicios, de los paradigmas que nos han hecho ver durante generaciones", afirmó la actriz Aura Cristina Geithner en entrevista.

Yo lo hago por el concepto, porque me gustan las fotos sensuales, y ya para no tenerlas que subir a Facebook y que las censuren. Mi contenido es muy artístico y muy cuidado", agregó Bella de la Vega.

En México, la aplicación aún tiene muchos tabúes, pues se cree que fue diseñada para compartir pornografía por parte del creador. Sin embargo, al menos en Estados Unidos, se utiliza para promocionar el talento de chefs, atletas y nutriólogos, entre otros.

"Lamentablemente, la falta de información que tienen muchas personas hace que piensen cosas que no son. Hay muchos que la usan para una mala manera y eso pasa en todas las plataformas, Twitter está lleno de pornografía, cada persona decide qué aportar en su propio espacio y se respeta. En mi caso, es mucho contenido sensual y fino", aseguró la conductora Yanet García.

"Sé que hay hombres que quieren más, pero lo bonito de OnlyFans es que los clientes se vuelven íntimos contigo y les comento: no es que no quiera complacerlos (con fotos completamente desnuda), sino que yo corro riesgo de que, al ser un personaje público, se filtre por todas partes, y yo cuido mi carrera, mi nombre, mi valor como persona y mi valor como mujer", agregó Geithner.

A diferencia de ellas, Sabrina Sabrok, Lis Vega y Daniel Padilla sí comparten desnudos explícitos y pornografía; mucho de su material se ha filtrado en redes sociales.

Aunque no ha enseñado su cuerpo al 100 por ciento, Yanet también ha sido víctima de la publicación de su contenido fuera de la plataforma. Pero lejos de que eso incomode a la ex presentadora del clima, considera que la ayuda a promocionarse aún más.

"A mí me ha servido mucho de publicidad gratis porque entre más compartan mi contenido, más suscriptores tengo, y la verdad es que cuando se filtran fotos, me llueven suscriptores. No lo entiendo, o sea, saben que no estoy haciendo desnudos, que son sólo fotos sensuales y como quiera están ahí", comentó la presentadora, quien radica en EU.

El ser parte de la comunidad no sólo beneficia a los artistas, sino que también son una fuente de empleo para fotógrafos, diseñadores, maquillistas y más.

"Pudiendo capitalizar este tipo de fotos, estarlas haciendo, buscar fotógrafo, la locación especial, la lencería, todo eso tiene un costo y es justo que se retribuya al artista, es una buena idea de fomentar empleos", compartió De la Vega, viuda del director José Ángel García, padre de Gael García Bernal.

Los creadores de contenido tienen un único objetivo: complacer a sus fans.

En el caso de Daniel Padilla, quien afirma no ser homosexual, deleita con su material a la comunidad LGBTQ+ con videos de encuentros con personas de su mismo género.

Las demás se enfocan en saciar a su público con lencería, máscaras y uno que otro fetiche, creando imágenes tanto profesionales como amateurs, que buscan dejar una parte a la imaginación.

"Me aventé porque creo que es una manera de llevarle mejor contenido a mis seguidores, crear contenido exclusivo, de mejor calidad, contratar un equipo de trabajo para darles a mis fans lo que ellos quieren", dijo García, quien también es modelo.

"A mí me gusta mucho la lencería, así que será eso lo que verán mis fans, también algunos semidesnudos, desnudos artísticos, disimulados. Es un concepto sensual más que porno", compartió De la Vega.

Los precios para los suscriptores van desde los 4.99 a 50 dólares por mes (entre los 98 y 990 pesos mexicanos). También se puede configurar la cuenta para que sea una suscripción gratuita.

El creador del contenido recibe un 80 por ciento de las ganancias, incluyendo suscripciones, mensajes, pagos y propinas. El 20 restante se lo queda la plataforma para cubrir pagos por referencias, alojamiento, soporte y demás servicios.

En México se puede adquirir la membresía mensual, trimestral, semestral o anual. El método de pago es con tarjeta, ya sea Visa o MasterCard, crédito o débito; por el momento no se permite PayPal, según la página oficial.

Celebridades internacionales como La Mala Rodríguez, Blac Chyna, Bella Thorne, Cardi B, Tyga y Mia Khalifa también están activos en la plataforma creada en 2016 por el británico Timothy Stokely.