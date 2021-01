¿Por qué regresa Han en Fast & Furious 9?

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Uno de los puntos más interesantes y secretos de Fast & Furious 9 es el regreso de Han (Sung Kang) tras su aparente muerte a manos de Deckard Shaw (Jason Statham) en Tokyo Drift. Los fans llevan años pidiendo "justicia" para el personaje, que en la novena entrega vuelve al redil de la franquicia, y ahora Vin Diesel ha revelado el verdadero motivo de su regreso.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el actor que interpreta a Dominic Toretto ha explicado por qué ahora es el momento perfecto para recuperar al olvidado personaje. "Han es un personaje integral en esta franquicia", explicó Diesel. "Si recuerdas, él es el responsable de los años que pasó fuera Toretto".

"Es quien trabaja con él en México, y el único que sabe dónde está Dom, y en muchos sentidos es el puente de unión cuando él regresa en Tokyo Drift. Hay algo muy especial y mágico en el personaje de Han. Cuando veas la película, lo sentirás. Pero en el fondo creo que es otro testimonio de que no solo no le des la espalda a la familia, sino que no te rindas nunca. Sin revelar la trama, ese es el tema: no te rindas con la familia", sentenció.

Han se presentó por primera vez en la tercera entrega de la franquicia, Tokyo Drift, que a su vez fue la primera que no estuvo protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker. Fue en ese mismo filme donde murió en una explosión al final de la película, con una escena post-créditos mostrando a Toretto acudiendo a su funeral, y dando a entender que ambos mantenían una larga amistad.

Más tarde, Han apareció en las entregas 4 a 7 de Fast & Furious, aunque en la última sólo fue a modo de flashback, para mostrar cómo su asesinato fue en realidad obra de Deckard Shaw como venganza contra Toretto.

Fast & Furious 9 tiene previsto su estreno el 28 de mayo de 2021.