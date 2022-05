'¿Por qué no mejor cierras las piernas?' Yuri se pronuncia contra el aborto

La cantante Yuri contestó tajante si es partidaria o no del feminismo, así como de la posibilidad y derecho que tienen las mujeres de decidir sobre su cuerpo.

Tras reconocer que en diversas ocasiones expresar su punto de vista le ha provocado ataques en redes sociales, la intérprete mexicana se sinceró en entrevista con Jorge Ramos para su programa Algo Personal y así defendió su postura sobre el controversial tema.

“No soy feminista, creo que tanto el hombre como la mujer, tenemos un lugar que Dios nos dio, lo que pasa es que no hemos… El hombre a lo mejor, algunos, no quiero generalizar, a lo mejor no han tomado ese papel que Dios les ha dado, y las mujeres queremos tomar el papel a veces del hombre, y cuando tú haces cosas que no están dentro de las reglas… esa es mi forma de pensar, no quiere decir que todas las feministas me tengan que hacer caso, las respeto, pero yo pienso, yo no soy feminista. Antes si era feminista, uh”, explicó la artista.

Al ser cuestionada sobre el derecho de la mujer al aborto, Yuri replicó con una gran sonrisa: “Yo no estoy de acuerdo que, por ser feminista, tú destruyas una vida,¿por qué no mejor cierras las piernas?, a mi punto de vista… ojo, cerremos las piernas”.

Al respecto de que si las mujeres no pueden tener la libertad de hacer con su cuerpo lo que ellas quieran, la jarocha dijo: “sí, claro que tenemos el derecho, pero de matar una vida no estoy de acuerdo Jorge, porque estás matando, es un asesinato. Ese es mi punto de vista, soy cristiana, a lo mejor a mucha gente… me van a tirar en las redes, ¡me vale!”.

Por último, la artista de 58 años recalcó que más allá del libre albedrío que deben tener las mujeres, en lo único que no está de acuerdo es en acabar con la vida de otro ser humano.

“Que tienen su derecho, sí, tienen su derecho, sí, por supuesto que las mujeres tenemos derechos, nadie puede gobernarnos. Sí tenemos que luchar por nuestros derechos, sí estoy de acuerdo, las mujeres no nos debemos de dejar que nos pisoteen, sí estoy de acuerdo, pero a mi punto de vista, yo no podía matar a un hijo, no podría porque estoy matando a un ser humano y no tendría ese derecho”, recalcó.

Con información de Yahoo