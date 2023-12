¿Por qué “All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey se mantiene tan popular?

Nueva York.- Si algo de “All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey te molesta, lo mejor es evitar los centros comerciales. O la radio. Quizás la música por completo, hasta que pase la temporada de fin de año.

Este coloso navideño ha alcanzado el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard en los últimos cuatro años consecutivos, que mide las canciones más populares cada semana por reproducción al aire, ventas y streaming, incluyendo no navideñas, y es razonable suponer que en 2023 no será diferente. Un experto predice que pronto superará los 100 millones de dólares en ganancias. Incluso como tono para llamadas de celular ha vendido millones.

“Esa canción ya forma parte de la historia”, dice David Foster, compositor y productor galardonado con 16 premios Grammy. “Está integrada a la Navidad. Cuando piensas en la Navidad ahora mismo, piensas en esa canción”.

El éxito de Carey es tan omnipresente que el Wall Street Journal escribió sobre trabajadores minoristas enloquecidos por la cantidad de veces que suena en sus tiendas, incluido uno que se retira a la bodega cada vez que escucha sus distintivas campanas de apertura.

Sin embargo, la historia detrás de “All I Want for Christmas is You” no es sólo amor y felicidad.

Los coautores de la canción, Carey y Walter Afanasieff, tienen una disputa desconcertante. Y los autores de una canción diferente con el mismo título la demandaron pidiendo 20 millones de dólares en daños y perjuicios. Si bien Carey se autodenomina la Reina de la Navidad, su intento de registrar ese título fracasó.

Carey despierta la canción cada año

Cada año, el 1 de noviembre, el letargo de la canción termina cuando Carey publica en las redes sociales que “es hora” de tocarla nuevamente. El mensaje de este año la mostraba siendo liberada de un bloque de hielo para hacer la declaración.

Tanto en la música como en la letra, la canción fue diseñada perfectamente para el éxito, dice Joe Bennett, musicólogo y profesor de Berklee College of Music.

En el momento de su lanzamiento, la mayoría de la música navideña nueva procedía de artistas que ya habían pasado su apogeo y buscaban un nuevo mercado. En 1994, sin embargo, Carey estaba en la cima de su juego.

“All I Want for Christmas is You” funciona como una canción de amor y festividad. Carey lo dice, no le importan todos los adornos navideños, tiene una cosa, una persona, en mente. La canción no especifica si se trata de un amante o de otra persona a quien ella añora.

“Es una canción de deseos y funciona narrativamente”, dice Bennett. “Puedes cantársela a tu amado si están juntos o no”.

Añade referencias navideñas específicas: el árbol de Navidad, los regalos, Papá Noel, una calceta sobre la chimenea, renos, cascabeles, niños cantando y muérdago, esa planta que da pequeños frutos rojos, sinónimo de prosperidad.

Sus instrumentos y enérgico arreglo recuerdan el álbum de Phil Spector de 1965, “A Christmas Gift for You”, un clásico navideño en sí mismo. Para colmo, parte de la melodía hace una referencia astuta a “White Christmas”, dice Bennett.

“Ese era mi objetivo, hacer algo atemporal que no pareciera de los años 90”, explicó Carey en una entrevista reciente en “Good Morning America”.

Billboard ha elaborado listas de los principales éxitos de temporada desde 2010, y “All I Want for Christmas is You” ha sido el número uno durante 57 de las 62 semanas que ha estado en cartelera, dijo Gary Trust, director de listas. La compañía de datos Luminate dijo que la canción alcanzó un máximo de 387 millones de reproducciones en 2019, en el 25 aniversario de su lanzamiento.

Es difícil obtener cifras precisas, pero Will Page, antiguo economista principal de Spotify y autor del libro “Pivot”, estima que la canción superará los 100 millones de dólares en ganancias en esta temporada navideña.

“Según la mayoría de las medidas objetivas”, dice Bennett, “es la canción navideña de mayor éxito de todos los tiempos”.

Disputa entre los autores

Como dijo Afanasieff, gran parte del trabajo en “All I Want for Christmas is You” lo hicieron él y Carey en una casa alquilada en el verano de 1994. El equipo ya había trabajando en los álbumes de Carey “Emotions” y “Music Box”.

El comenzó tocando un piano boogie-woogie, proponiendo ideas melódicas a las que Carey respondía con letras.

“Era como un juego de ping-pong”, dijo en el podcast “Hot Takes & Deep Dives with Jess Rothschild” el año pasado. (Afanasieff no respondió mensajes de The Associated Press). “Le lanzaba la pelota y ella me la devolvía”.

Posteriormente, trabajando sola, Carey completó la letra y Afanasieff grabó todos los instrumentos.

Luego las cosas se complicaron. Carey estaba casada en ese momento con Tommy Mottola, director de Sony Music. Se separaron en 1997 y su relación con Afanasieff, quien siguió trabajando para Mottola, se convirtió en víctima colateral de ese matrimonio fracturado.

Afanasieff le dijo a Rothschild que él y Carey no hablaron durante aproximadamente dos décadas hasta que ella lo llamó cerca del 25 aniversario de la canción y le pidió permiso al coautor para usar la letra de “All I Want for Christmas is You” en un libro de niños.

Esa llamada de negocios no condujo a un deshielo. Afanasieff dice que parece que sus contribuciones se han extraído del relato de Carey sobre la creación de la canción. Y durante su entrevista de “Good Morning America”, el mes pasado, ella no mencionó a ningún coautor.

“Estaba trabajando sola, así que componía con este pequeño teclado Casio, anotaba palabras y pensaba: ‘¿Qué pienso de la Navidad? ¿Qué amo? ¿Qué quiero? ¿Con qué sueño?”, dijo Carey. “Y eso fue lo que empezó todo”.

En el momento en que se escribió la canción, Carey no tocaba el teclado y no sabía escribir partituras, dijo Afanasieff. La portavoz de Carey no respondió a una solicitud de entrevista.

Afanasieff parece casi desconcertado por el giro de los acontecimientos. Le dijo a Variety en 1999 que cada temporada navideña tiene que defenderse de las personas que no creen que él haya coescrito la canción. Incluso ha recibido amenazas de muerte.

“Mariah ha sido maravillosa, positiva y una fuerza de la naturaleza”, le dijo a Chris Willman de Variety. “Ella es quien hizo que la canción fuera un éxito y es increíble. Pero definitivamente no comparte el crédito con quien lo merece. Como resultado, realmente ha dañado mi reputación y, como resultado, me ha dejado con un sabor agridulce en la boca”.

El mes pasado, los compositores Andy Stone y Troy Powers demandaron a Carey y Afanasieff en un tribunal federal de California, pidiendo 20 millones de dólares por violaciones a los derechos de autor y argumentando que la original es su propia canción country de 1989, “All I Want for Christmas is You”. Ambos abandonaron un esfuerzo anterior por presentar su caso.

Su canción tiene un tema similar, con un narrador que desea a un interés amoroso por encima de las comodidades navideñas. Los autores argumentan que existe una “abrumadora probabilidad” de que Carey y Afanasieff hubiesen escuchado su canción.

Las dos canciones no tienen similitudes musicales, dice Bennett de Berklee, y el tema no es único. También existe “You’re All I Want for Christmas” de Bing Crosby, “All I Want for Christmas is You” de Carla Thomas y “All I Want for Christmas, Dear, is You” de Buck Owens.

“Es una tontería”, dice el musicólogo.

La próxima "All I Want for Christmas is You"

En su participación en el podcast, Afanasieff señaló cómo Foster le dijo una vez que “All I Want for Christmas is You” fue la última canción en entrar en el canon navideño y “esa bóveda está sellada”.

Foster dijo a la AP que exageró un poco, pero no mucho. Escribir una nueva canción navideña es brutalmente difícil, ya que estás compitiendo no sólo con éxitos actuales, sino con cientos de años de canciones y recuerdos. Los viejos clásicos nunca desaparecen. Sólo 10 entradas del último Hot 100 de canciones navideñas de Billboard del año pasado fueron escritas después de “All I Want for Christmas is You”.

“Simplemente me mantengo alejado de ellas porque me asustan”, dice Foster. “Líricamente, todo ya se ha hecho antes, mejor de lo que yo puedo hacerlo”.

Un álbum navideño que Foster y su esposa, Katharine McPhee, lanzaron recientemente se ciñe a los estándares, además de la propia canción de Foster de 1989, “Grown-Up Christmas List”.

Un puñado de canciones más contemporáneas han demostrado un poder potencial de permanencia, como “Santa Tell Me” de Ariana Grande de 2014, “Underneath the Tree” de Kelly Clarkson de 2013, “You Make it Feel Like Christmas” de Gwen Stefani y Blake Shelton de 2017 y “Christmas Tree Farm” de Taylor Swift de 2019.

Si bien aprecia el cumplido de Foster, Afanasieff le dijo a Rothschild que esperaba que otros no se lo tomaran en serio.

“Insto a los compositores todos los años”, dice. “Es hora de escribir el próximo ‘All I Want for Christmas is You’”.