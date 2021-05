¿Por qué Luis Miguel no fue a la boda de 'Canelo'?

Ciudad de México— Luis Miguel lleva meses resguardado en Acapulco y no canta desde hace casi dos años, los motivos reales por lo que no amenizó la boda del "Canelo".

Saúl Alvarez, quien lleva buena relación con el "Sol" , y su esposa Maria Fernanda, habían pensando en Micky para amenizar su enlace matrimonial, pero no se pudo concretar.

El cantante mexicano de 51 años declinó ser parte del festejo, así como la invitación a la boda, porque sencillamente está guardado desde que inició la pandemia.

Una fuente reveló a CANCHA que Luismi decidió cuidarse, además que es una persona que revisa múltiples detalles técnicos cuando canta, algo que no hace desde hace 2019.

"La realidad es que Luis Miguel tiene varios meses aislado en Acapulco, no es que sea temor al Covid-19, sino que se está cuidando, no sale a ningún lado. No sale hoy día ni de fiesta ni nada. Ahora, sí ha cantado en bodas, la última fue en 2011 en la de la hija de Hank Rhon.

"Aparte de eso, Micky está guardado y sus músicos no han tocado tampoco, tiene desde septiembre que no hace concierto. Aquella vez la boda fue como una fecha como parte de una gira, y pues ahora no han tocado es otro punto", apuntó la fuente a CANCHA.

El mexicano cuida muchos detalles cuando va a dar conciertos y como dato, la última vez que Luis Miguel arrancó una serie en el Auditorio Nacional rentó el Palacio de los Deportes 15 días antes para ensayar rumbo al inicio de la gira.

Lo cierto es que no estuvo en la boda de "Canelo" por tema de dinero -cobra alrededor de 2 millones de dólares por presentación-, ni por cantar en un evento privado -lo ha hecho otras veces en eventos privados, como también en 2013 en Chihuahua-, sino que está aislado en estos momentos y no canta de la noche a la mañana sin ensayar arduamente.

En tanto, el regreso a los escenarios para LuisMi es una incógnita. Hay ofrecimientos para septiembre en Las Vegas, pero el mexicano todavía no decide nada, además de que debe arreglar temas contractuales con su disquera.