Por huelga, actores han pasado de los sets a servir mesas nuevamente

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Los Ángeles, EU.- En enero, Francesca Xuereb dio el salto con el que sueñan muchos actores en Los Ángeles: renunció a su trabajo de mesera. Después de conseguir un papel recurrente en The Sex Lives of College Girls, de HBO Max y realizar otro para un próximo programa en Peacock, se reunió con productores y audicionó cinco o seis veces por semana. "Estaba obteniendo mucha popularidad", dijo. Pero las huelgas simultáneas del sindicato de guionistas (WGA, por sus siglas en inglés) y del sindicato de actores (SAG-AFTRA), pusieron todo eso en suspenso. Ahora volvió a su trabajo de mesera, cuatro turnos a la semana, en Akasha, un restaurante "de la granja a la mesa" en Culver City. "Definitivamente, sentí como si estuviera desacelerando, y eso no necesariamente se siente bien", dijo. "No me importa trabajar en el restaurante. Mi idea de cómo sería ser actriz era trabajar como mesera hasta (que le fuera tan bien) que no tendría que volver". Las huelgas han paralizado el negocio del entretenimiento. La huelga del WGA, que comenzó en mayo, terminó el 27 de septiembre, pero la del SAG-AFTRA, que comenzó en julio, continúa. Escritores, actores, decoradores de escenarios y coordinadores de producción han regresado a la industria que sirve como socio en la sombra de Hollywood: los restaurantes. En Los Ángeles, es un cliché que las filas de anfitriones, camareros y camareros estén llenas de aspirantes a comediantes, actores y escritores. Erika Rotolo, directora de recursos humanos de la cadena local de tacos y desayunos HomeState, dijo que mientras contrataba para dos nuevas sucursales este verano, la compañía se vio inundada de solicitudes no sólo de actores y escritores, sino también de directores de arte, costureras y maquilladores. Las convocatorias abiertas estaban repletas y un puesto de trabajo para lavaplatos, que el restaurante normalmente tendría dificultades para cubrir, tuvo que ser retirado después de recibir 70 solicitudes en 12 horas. Rotolo dijo que si bien le encanta trabajar junto a personas creativas en restaurantes, tenía emociones encontradas. "Estábamos entusiasmados de tener tantos postulantes", expresó. "Otra parte de mí se sintió mal porque la gente estaba dejando en suspenso algunos de sus sueños personales y creativos debido a lo que estaba pasando". Chelsea Rendon, capitana de huelga afuera de Warner Bros., ha actuado tanto en cine como en televisión desde que tenía 5 años y fue una actriz regular en la serie Vida, de Starz, que terminó en 2020. Dijo que una combinación de ganancias cada vez menores, la Covid y la falta de oportunidades para los latinos la dejaron financieramente agotada incluso antes de la huelga. En mayo, cuando el WGA paró, aceptó su primer trabajo en un restaurante en Roadside Taco en Studio City, donde había sido comensal habitual. "Normalmente, tienes un trabajo diario como camarero y, una vez que consigues un buen ahorro, renuncias", dijo. "Siento que he tenido una carrera exitosa y que he podido mantenerme a mí misma, pero, de repente, ya no puedo". Aún así, la rutina del trabajo le ha resultado un bálsamo sorprendente. "Fue maravilloso tener un lugar a donde ir y tener un propósito", dijo. "Gran parte de la vida de actor consiste en esperar audiciones, esperar que te devuelvan la llamada". John Dellaporta nunca había podido dejar completamente su trabajo en un restaurante, pero la huelga lo hizo pasar de hacer turnos ocasionales a trabajar noches regulares en Miceli's, el restaurante italiano más antiguo de Hollywood. Antes del paro, había conseguido su primer papel recurrente en Winning Time de HBO, que ya fue cancelado. En Miceli's, los camareros se turnan para cantar para los comensales, lo que, según él, disfruta, porque le da la oportunidad de actuar incluso cuando Hollywood está cerrado. "Vuelvo a mis mesas y hago el chiste: 'No soy sólo un cantante, también soy su camarero'", dijo. Durante nueve años, la actriz y comediante Elyssa Phillips ha trabajado como camarera en Osteria Mozza, un restaurante italiano de lujo. Desde que llegó a Los Ángeles, consiguió varios papeles coprotagonistas en televisión y fue directora artística del Pack Theatre en Hollywood. Pero la única vez que intentó reducir sus horas en Mozza, no pudo pagar los parquímetros cerca del trabajo. Ella le da crédito al trabajo por darle la flexibilidad para servir como capitana de huelga del piquete fuera de los estudios de Disney. Siempre ha tratado de mantener su vida en el entretenimiento separada de su trabajo en el restaurante, un esfuerzo que se complicó durante la huelga. "Hay ejecutivos de estudios a los que he cuidado durante nueve años. Sé cuándo son sus aniversarios. Sé si les gusta una servilleta blanca o negra. Sé que les gusta un martini. Intento nunca hablar de entretenimiento", dijo.