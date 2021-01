Por equivocación envían al cielo a Ángel de Charlie

Múltiples medios de comunicación, incluyendo la agencia de noticias AP, dieron a conocer en las primeras horas de ayer la muerte de la actriz Tanya Roberts, información que resultó falsa, debido a un error del publicista de la actriz, Mike Pingel, quien anticipó la noticia sin tener confirmada la información, según trascendió en un comunicado que él mismo tuvo que difundir horas después de su fatal error.

“Muere Tanya Roberts, quien cautivó a James Bond en ‘A View to a Kill’ y actuó en la última temporada de ‘Charlie’s Angels’ (‘Los ángeles de Charlie’) y más tarde interpretó a Midge Pinciotti en la comedia ‘That ’70s Show’, fueron los titulares en los primeros despachos informativos de The Associated Press y medios especializados como Variety.

De acuerdo con Pingle, la muerte de Roberts supuestamente habría ocurrió el domingo, tras un colapso que sufrió la actriz en casa y por el cual fue ingresada en el Centro Médico Cedars-Sinai, donde hasta el cierre de edición la actriz permanece hospitalizada.

“Sigue viva, pero estaba en malas condiciones, dijo el publicista a la prensa en el comunicado que emitió para desmentir la muerte de la chica bond”.

“Nos entristece saber de la muerte de Tanya. Ella era una persona encantadora”, escribieron los productores de Bond Michael G. Wilson y Barbara Broccoli. La actriz Britt Ekland, quien actuó junto a Moore en “The Man with the Golden Gun” (“007: El hombre del revólver de oro”) de 1974 tuiteó: “¡Si eres una vez chica Bond siempre serás una chica Bond!”

“Una de mis memorias favoritas con Tanya era conducir en el auto y que sonara la canción de Duran ‘A View to a Kill’, oficial de la película, en el radio mientras los dos la cantábamos. Invaluable”, dijo Pingel en su primera declaración.

¿Quién es Tanya?

Uno de sus papeles más prominentes fue el de la geóloga Stacey Sutton junto a Roger Moore en “A View to a Kill” de 1985, en la que le apuntó con una pistola a Bond después de hacerle pensar que estaba en una ducha. Más adelante ambos unían fuerzas para luchar contra tipos malos en un dirigible sobre San Francisco.

Roberts actuó en películas de aventura y fantasía como ‘The Beastmaster’ (‘El señor de las bestias’) y ‘I paladini - Storia d’armi e d’amori’ (‘Los caballeros de las cruzadas’). Reemplazó a Shelly Hack en ‘Charlie’s Angels’, sumándose al elenco de Jaclyn Smith y Cheryl Ladd como el tercer ángel, Julie. También interpretó a la heroína de comics Sheena — una versión femenina de la historia de Tarzán — en una película de 1984.

Una nueva generación de fans la conoció en ‘That ’70s Show’, interpretando a Midge, madre del personaje de Laura Prepon, Donna.

Roberts es una gran activista por los derechos de los animales y está casada con Lance O’Brien.