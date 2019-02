Por amor al arte

Ciudad de México— Hay quienes se han burlado de la participación de Víctor Reséndez, mejor conocido como Latin Lover, en la película ‘Roma’. Pero al conductor le importa poco lo que piensen, él trabajó con Alfonso Cuarón.

En una reciente entrevista con Javier Poza, Reséndez comentó que el tema del dinero no le importó cuando le ofrecieron el papel del profesor Zovek.

“La verdad es que ni siquiera me importó lo que me fueran a pagar, el proyecto estaba muy padre y trabajar con alguien de la talla de Cuarón no tiene pretexto”, aseguró Latin Lover.

El también luchador habló sobre las críticas que recibió sobre su peso.

“Quise hacer dieta”, aseguró. “Que así es como le había interesado y gustado a Cuarón, para el papel estaba bien, que no debía hacer nada”, añadió Latin Lover, quien señaló que antes de la filmación se quiso someter a una dieta que consiste en deshidratarse, pero la producción se negó.

Aunque deseaba ponerse en forma, Lover también le comentó al periodista que ha tenido problemas de salud, y por lo mismo, no se ha sometido a dietas estrictas.

“Me han dicho que salí solo cinco minutos, que me veía gordo, pero me tocó a mí, fue una gran experiencia y no hago caso a todos esos comentarios”.

Finalmente, Latin Lover señaló que Yalitza Aparicio merece estar donde está.

“Es la persona más sencilla que te puedas imaginar”.