Ponen ritmo a la nostalgia

En su cuarta edición el Centro de Convenciones Cibeles revivirá la época de los años dorados 40, 50 y 60 con el ‘Gran Baile del Recuerdo 2022’, que tendrá la buena música al ritmo de la sensacional y tradicional orquesta Juan Valdez Big Band.

Conformada por 15 integrantes de talento juarense que cuatro son saxofones, tres trompetas y clarines, tres para trompones en conjunto con los ritmos del piano, bajo, batería, percusión y acompañados de las voces de Iván Acevedo e Ilse Viridiana Durón.

“En este baile nos vamos a enfocar en una música trascendental, de nostalgia y milenaria que no pasa de moda para cubrir el gusto de todos los que nos van a acompañar” dijo Iván Acevedo, director de la orquesta para El Diario de Juárez

Éxitos como ‘In the Mood’ de Glenn Miller, ‘Fly Me to the Moon’ de Frank Sinatra y

‘September’ de Earth, Wind & Fire, estarán sonando esta gran noche. Además, canciones de artistas como Ray Charles, James Brown, Richie Valens, Ángeles Azules, Ricky Martin, entre otros.

El 2023 estarán cumpliendo 10 años de trayectoria compartiendo tu talento musical en la frontera con ese toque elegante único de un orquesta.

“Bing Bang no es mío y de nosotros como músicos, es de Ciudad Juárez porque le regalamos eso que nos esta brindando por ser una cuna de orquestas…nos hemos esforzado mucho en regresarle a la comunidad las costumbres y tradiciones musicales que solo Juárez ha tenido”, menciona el director de la orquesta.

Aunque en otras ediciones del baile han alternado con otros artistas, en esta ocasión serán ellos quienes pongan a bailar y cantar a los asistentes con ritmos orquestales totalmente en vivo.

La orquesta ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas locales como Ritchie Carmona y Javier García de la banda local Amanecer y con Gerardo Tiscareño procurando compartir con grandes maestros de la música en Ciudad Juárez.

Después de muchos años de la ausencia de una orquesta de baile, regresa Juan Valdez Bing Bang como pionero en los tiempos modernos con esta tradición milenaria.

“Hay nuevas generaciones de músicos y nos llena de mucho orgullo que se sumen y aporten culturalmente a nuestra ciudad porque necesitamos pintar nuestro panorama con música”, expresó Iván Acevedo.

Gran Baile del Recuerdo

18 de noviembre de 2022

De 8:00 a 12:00 p.m.

En Centro de Convenciones Cibeles

*Los boletos se pueden adquirir en la APP Cibeles Digital (disponible en Play Store y IOS), en oficinas de Cibeles o en tienda en línea:

https://cibeles-express-app.web.app/events/tab1

Admisión: $550 (sin cena)

Admisión con cena: $850 pesos