Ponen Mariah Carey y Bryan Tanaka fin a su relación

Ciudad de México.- Mariah Carey y el coreógrafo Bryan Tanaka pusieron fin a su relación, después de siete años juntos, informó este jueves Page Six.

El 2023 parece no haber terminado con las rupturas en el medio del espectáculo, pues esta semana surgió el rumor de que la intérprete de "All I Want For Christmas Is You" ha decidido seguir su camino sin Tanaka.

Sobre los motivos de la separación, Page Six consultó a una fuente cercana, la cual declaró que la separación se registra debido a que el coreógrafo de 40 años tiene el deseo de convertirse en papá.

"Él quiere tener una familia. Ella no piensa lo mismo. Bryan quiere empezar a tener su propia vida", dijo la fuente.

La cantante no ha declarado nada sobre el tema de la ruptura, sin embargo, hace unos días, la revista People había reportado los rumores sobre la separación al percatarse de que Carey ha aparecido en sus presentaciones con un grupo de bailarines, donde la ausencia de Bryan llamó la atención. La famosa contribuyó con las especulaciones al dar a conocer a la misma publicación que el 2023 fue un año muy difícil para ella.

Carey y Tanaka fueron vistos por última vez a finales de marzo de este año, durante la celebración de la fiesta de cumpleaños de la también actriz.

La pareja comenzó en 2016, cuando ambos decidieron darse una oportunidad en el amor tras una década de compartir los escenarios.