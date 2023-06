Ponen en venta una biblia que le perteneció a Elvis Presley

Ciudad de México.- Una biblia que le pertenecíó a Elvis Presley fue puesta en venta por Moments In Time en 95 mil dólares.

Este libro que está autografiado por el 'Rey Del Rock' también tiene una foto del intérprete de "Suspicious Minds" con su madre, Gladys, y una dedicatoria para ella, pues como es sabido, el cantante siempre amó a su madre.

PUBLICIDAD

Cuando el intérprete de "Always On My Mind" murió, su tía Delta fue la encargada de cuidar la biblia, hasta el momento se desconoce cómo que llegó a manos de Moments In Time.

En los últimos días se ha especulado que Elvis Presley se habría suicidado al tomar premeditadamente medicamentos que le produjeron la muerte, aseguró el hermanastro de "El Rey del Rock and Roll" en un nuevo documental de Amazon donde también aseguró que el cantante tenía gusto por chicas de 15 y 16 años.

Hasta el momento los herederos de Elvis Presley no se han pronunciado al respecto.