Pone ritmo a la Navidad

El cantante y músico chihuahuense, George Navarro, se une a la celebración del 50 aniversario del tema ‘Feliz Navidad’ de José Feliciano, un clásico bilingüe decembrino que lanzará hoy en una versión al estilo country.

“Me propusieron grabar un tema navideño y pensé ¿Por qué no?, se me hizo agradable la idea, inmediatamente decidí la canción de José Feliciano y queda como anillo al dedo esa canción, por mi cultura y raíces, por las estrofas que se cantan en español; la grabe en Nashville y quedo mejor de lo que me imagine, el día de hoy estará disponible y espero que a la gente le guste y la disfrute tanto como yo”, dijo en entrevista para El Diario.

El artista de 29 años, quien en su estancia en Texas ha recibido apoyo incondicional de Demi Lovato, con quien no descarta alguna colaboración musical, se encuentra en el número 1 en los charts regionales de country en Estados Unidos con el tema ‘When She’s Drinking’.

Su amor por la música la trae en sus venas gracias a la herencia musical de sus ancestros, además es hijo del músico y cantante Jorge Alberto Navarro, guitarrista de la agrupación Caballo Dorado.

“Este premio se lo dedique a mi abuelita Chelita Rodríguez que en paz descanse, ella siempre nos insistió a seguir el legado de mi bisabuelo Anastasio Rodríguez, era violinista de mariachi en Chihuahua; ella no tuvo la oportunidad de verme y por eso se lo dedique en su memoria”, compartió.

George cuenta con una amplia trayectoria que lo respalda y el mayor de sus retos ha sido incursionar en la música anglosajona tradicional, que es parte de la cultura del Sur de los Estados Unidos.

Aprendió a tocar el violín, lo cual le ha ayudado mucho, igual aprender bien el idioma fue otro de los obstáculos que ha tenido que vencer.

“Estar en el número uno en la radio en Texas y el premio como mejor violinista, quiere decir que vamos por buen camino. La constancia, el trabajo, la disciplina y hacer las cosas de todo corazón me ha ayudado a permanecer en el gusto del público, lo cual agradezco infinitamente”, afirmó.

Tiene grabadas seis canciones para un EP y a inicios del próximo año, en febrero, lanzará otro sencillo que llevará por nombre ‘Like You Do’.

Así lo dijo

“Para mí siempre es un orgullo decir que soy de Chihuahua, les pido que escuchen ‘Feliz Navidad’ ,que en lo personal me levanta el ánimo y espero que a toda la gente de Chihuahua le pase igual y la descarguen de las plataformas digitales”, concluyó.

Conócelo

Nombre: George Navarro

Nació en: Chihuahua, Chihuahua

Edad: 29 años

¡Síguelo! en su viaje musical en:

instagram.com/gnavarromusic/

facebook.com/georgenavarromusic