Poderoso pop norteño

Con una novedosa propuesta musical en la que muestra su identidad norteña con un toque de pop alternativo, fusionando ritmos de la música folclórica, Edna Nao presenta su primer disco como solista, que lleva por nombre “La Estaca”.

Profeta en su tierra, Edan es una artista que con su trabajo enaltece la identidad chihuahuense. Ella representará a México en Cali, Colombia, en la American Music Abroad (AMA), la cual es una iniciativa de Estados Unidos para impulsar de diversas maneras a acreedores artísticos internacionales, ofreciéndoles clases de cómo gestionar su música internacionalmente como globalizar su arte.

PUBLICIDAD

Edna tendrá la oportunidad de crear algo durante su estancia en Colombia, del 3 al 13 de mayo, y presentará su música en la clausura del evento. En entrevista para El Diario explicó cómo se dio todo esto y qué es lo que le aporta todo esto que está sucediendo en su carrera musical.

“Esto es una bendición en mi carrera. Todo se dio por medio de una llamada. Me invitaron por parte de Gobierno Federal y Gobierno del Estado de Chihuahua a presentarme en un evento en el Centro Cultural Paso del Norte, donde llegué con todo mi equipo de trabajo un coro integrado por diez mujeres, seis músicos y yo como solista. El evento fue el aniversario número doscientos de la relación de paz entre México y Estados Unidos, donde estuvieron presentes muchas personalidades muy importantes”.

“Mi equipo y yo entregamos el corazón en ese evento, y al bajar del escenario se me acercaron personas encargadas de los asuntos culturales y académicos del consulado de los Estados Unidos para felicitarme por mi proyecto musical, el cual les gustó mucho, y después me llamaron para informarme que estaba nominada como parte del consulado de los Estados Unidos para American que el evento sería en Colombia con duración de 20 a 30 días, así que estoy muy contenta porque iré representando a México y sólo vamos 20 artistas de América Latina”, comentó la cantante.

Lo más difícil

“Muchas personas no saben lo que conlleva realizar una producción de calidad, y también todo lo que cuesta. Lo más difícil lo que he pasado en mi camino como músico es tener credibilidad en mis proyectos, producirlos, encontrar el apoyo económico, para llevar a cabo todo esto es difícil porque a pesar de que tengo algunos años como cantautora, apenas voy empezando con mi proyecto como solista. Realmente si no fuera por el apoyo de mi público y el de todo mi equipo de trabajo, simplemente estuviera viviendo todo esto”, expresó.

Enaltece la identidad chihuahuense

Una de las motivaciones de continuar dentro de la industria para Edna es destacar el nombre de su estado Chihuahua y el de México ante el mundo, así como empoderar a nuevas generaciones para que utilicen el arte como medio de comunicación.

“Sin lugar a dudas, el hecho de poner el nombre de mi estado grande y mi país en alto también motivo y empodera a nuevas generaciones para que se expresen y utilicen el arte como medio de comunicación. Algo que motiva mucho es darle trabajo a músicos, ver el resultado de lo que podemos crear logrando conformar un equipo de talento de chihuahuenses. Creo que me gustaría dejar un legado de la exploración sonora, del impacto que se pueden experimentar las nuevas generaciones con la música, transmitiendo un mensaje positivo a la sociedad”, señaló Nao.

ASÍ LO DIJO

“Es importante que todos los creadores artísticos sean muy honestos con su arte, que no busquen agradarle a nadie, sino que realmente busquen dar un mensaje, que se arriesguen, sean perseverantes y que le pongan mucho amor a lo que hacen. Siempre hay que empoderarnos nosotros para poder transmitir eso a la sociedad”

EDNA NAO, cantautora chihuahuense

¡Síguela!, en:

Facebook.com/edna.nao

Instagram.com/edna.nao/