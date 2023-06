Poderosa e imperfecta poeta juarense

El poder de la palabra escrita y de las mujeres latinas e inmigrantes son dos temáticas que Alejandra Ramos Gómez domina a la perfección. Es por ello que hoy comparte su visión y reflexiones al respecto, con la presentación de su poemario bilingüe, que además es su primer libro.

“Soy una persona sensible pero percibo mi vulnerabilidad como fortaleza en vez de debilidad. Me encanta hablar en público y compartir mis opiniones – algunas personas me diránrespondona, pero prefiero que me digan así a quedarme callada frente las injusticias. Mi primer libro Imperfecta es un sueño de toda la vida, un tributo a las mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas por los feminicidios y violencia de género. #NiUnaMás”, afirma Alejandra.

Alejandra Ramos Gómez es una poeta, escritora, oradora y consultora educativa originaria de Cd. Juárez, Chihuahua. Actualmente vive en Cambridge, Massachusets, donde estudia una maestría en Desarrollo Humano y Educación (especializada en arte y aprendizaje) en la Universidad de Harvard.

En este libro, Alejandra explora la interseccionalidad de nuestras experiencias cómo mujeres, latinas e inmigrantes. Poesía. Diálogos. Meditaciones. ‘Imperfecta’ te invita a pensar fuera de la caja y crear tus propias historias.

Ramos Gómez es fundadora de ‘We Are Poderosas’, una iniciativa bilingüe de empoderamiento, escritura y oratoria para niñas.

Tiene una licenciatura en ciencias políticas y lingüística de la Universidad de Texas en El Paso y una maestría en educación bilingüe de la Universidad Metodista del Sur. Ella ha trabajado como consultora con organizaciones en E.U. y países de Latinoamérica, incluyendo Journeyman Ink, Galapagos Conservancy y Education PowerED.

Ramos Gómez fue delegada juvenil de Unite 2030 y se desempeño como editora de Impactando Dallas, una columna en español de Dallas Doing Good. Su trabajo aparece en medios internacionales incluyendo la Iniciativa Educativa Femenil de las Naciones Unidas, TEDx, Chachalaca Review, NPR’s Latino USA, Ms. Magazine, Better, Take the Lead Women, UNICEF y Visible Magazine.

Toma nota

Feria del Libro en la Frontera

Presentación de Libro

3:00 de la tarde

‘Imperfecta’ (Poemario bilingüe)

Autora: Alejandra Ramos Gómez,

Auditorio Jaime Moreno Valenzuela