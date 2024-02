Planea Taylor Swift dirigir su primer largometraje

Ciudad de México.- Taylor Swift estaría planeando dirigir su primer largometraje una vez que finalice su gira The Eras Tour.

De acuerdo con información revelada por el sitio Puck News, la intérprete de "Blank Space" se concentrará en su lado como directora a finales de 2024, o principios de 2025.

Aunque pocos son los detalles que se sabes del proyecto, NME reportó que la cantautora dirigirá para la casa productora Searchlight Pictures, a partir de un guion con personajes, aún sin revelar, de la mente de la estrella del pop.

"Taylor es una artista y narradora única en una generación. Es una auténtica alegría y un privilegio colaborar con ella mientras se embarca en este nuevo y emocionante viaje creativo", comentaron los presidentes de Searchlight, David Greenbaum y Matthew Greenfield, hace unas semanas.

Esta no sería la primera vez que Taylor toma la batuta de sus proyectos, pues en ocasiones anteriores y como parte de su carrera musical, la también empresaria se ha dedicado a dirigir cortometrajes para promoverlos como videoclips de sus temas, tales como "The Man" y "All Too Well", el segundo, siendo protagonizado por Sadie Sink y Dylan O'Brien como parte de los lanzamientos relacionados al álbum Red (Taylor's Version).