Planea Nicolas Cage retirarse del cine

Ciudad de México.- Tras más de 120 créditos actorales en su historial, Nicolas Cage cree que ya va siendo tiempo para retirarse del cine y dedicarse de lleno a su familia, según lo reveló recientemente al portal Uproxx.

"Creo que ya dije todo lo que tenía que decir sobre el cine", puntualizó el ganador del Óscar, quien dejó la puerta abierta para probablemente seguir actuando, al menos en teatro o televisión

"Después de 45 años de hacer esto, me gustaría irme con una nota alta y decir: 'Adiós'. Creo que tengo que hacer quizás tres o cuatro películas más antes de poder llegar allí, y luego, con suerte, cambiar de formato".

Cage se encuentra promoviendo actualmente su más reciente película, Dream Scenario, donde da vida a un profesor que de pronto empieza a aparecer en los sueños de las personas y se vuelve famoso.

"Tengo otros contratos que debo cumplir, así que veremos qué pasa. Voy a ser muy severo y muy estricto con el proceso de selección en el futuro. Pero para hacer otra película, quiero explorar otros formatos".

Entre estos, aseguró, están las series de televisión, que le permitirían explorar personajes por varios episodios y así explotar más sus dotes actorales.

"He visto cosas que se pueden hacer ahora con los personajes y el tiempo que se les da para expresarse. Vi a Bryan Cranston mirando una maleta durante una hora en un episodio de 'Breaking Bad'. No tenemos tiempo para hacer eso en una película, así que tal vez la televisión sea el siguiente mejor paso para mí. Ya veremos".

Otras de las razones por las que Cage cree que ya podría dejar atrás el cine es por los tiempos tan demandantes de los rodajes, que le impiden pasar tiempo con su familia.

"Cumpliré 60 años el mes que viene y mi padre murió a los 75. Así que, si tengo suerte, tengo más años que él, pero no lo sé. ¿Qué voy a hacer en mis próximos 15 años? Bueno, lo importante son mis hijos.

"Si puedo encontrar una serie para hacer, que me haga permanecer en un lugar del que no tenga que seguir saliendo, podremos estar todos juntos. Eso, a nivel personal, sería genial. Pero además soy estudiante y no sé si tengo algo más que aprender en el cine. Quizás tenga algo que aprender en la televisión".