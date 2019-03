Pierde Lori Loughlin papeles estelares en Hallmark

Los Ángeles— Lori Loughlin y su hija Olivia Jade perdieron contratos con las empresas Hallmark y Sephora, respectivamente.

Hallmark Channel rompió este jueves relaciones con Lori, un día después de que el arresto de la estrella en un caso de fraude para obtener ingreso a universidades puso al canal dirigido a la familia y a la empresa en una proximidad incómoda con el escándalo.

"Estamos tristes por las recientes acusaciones en torno al proceso de admisión a universidades. No estamos trabajando más con Lori Loughlin", escribió Hallmark Cards Inc. en un comunicado.

La compañía asociada con tiendas de autoservicio inicialmente asumió la actitud de esperar y ver el inicio de la investigación federal del fraude, que involucra a más de 30 padres, muchos de ellos figuras prominentes.

La imagen de Hallmark no era lo único que estaba en juego, puesto que el programa When Calls the Heart, protagonizado por Lori, se filma en Canadá, y un juez ordenó que la actriz entregara su pasaporte.

La firma de cosméticos Sephora decidió a su vez cortar relaciones con Olivia Jade, quien este miércoles también perdió un contrato con la empresa de tecnología HP, de acuerdo con TMZ.

"Después de una revisión cuidadosa de los desarrollos recientes, hemos tomado la decisión de terminar la asociación de la Colección Sephora con Olivia Jade, con efecto inmediato", dijo uno de los directivos de la marca.

La cadena de cosméticos producía la paleta Olivia Jade x Sephora.

Lori y su esposo, el diseñador de modas Mossimo Giannulli, están acusados de pagar sobornos para conseguir el ingreso universitario de sus hijas.

Los fiscales alegan que la pareja pagó 500 mil dólares para que sus dos hijas fueran incluidas en el equipo de remo de la Universidad del Sur de California, aunque ninguna de las dos sabe remar.

La famosa no ha presentado una declaración de culpabilidad o inocencia en el caso, y su abogado declinó hacer comentarios luego que su clienta compareciera por primera vez en una corte federal en Los Ángeles.

Felicity Huffman, estrella de Esposas Desesperadas, también está entre otras figuras prominentes acusadas, que incluyen abogados, médicos y empresarios.