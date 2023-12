Piden que se investigue a los doctores de Matthew Perry

Ciudad de México.- Una exnovia de Matthew Perry pidió que se investigue a los doctores de la estrella de Friends, luego de que se diera a conocer que el actor falleció por efectos de la ketamina.

"Creo que los doctores que habían estado trabajando con Matthew deben ser investigados. Estoy segura de que obtuvo la infusión con un doctor. Es muy difícil conseguirla en la calle", dijo Kayti Edwards a The Sun.

Perry fue encontrado muerto dentro de un jacuzzi de su residencia, el 28 de octubre en Los Ángeles.

De acuerdo con su autopsia, revelada hace unos días, se atribuyó su deceso principalmente a los efectos de la ketamina, que la estrella utilizaba para combatir problemas de depresión y ansiedad.

Según reportes, tuvo su última terapia oficial con ketamina una semana y media antes de su muerte, pero el análisis forense halló restos de la sustancia en su organismo.

La mujer, quien fue novia del histrión en 2006, tras lo cual se convirtió en una amiga cercana, apostó a que Perry obtuvo el medicamento mediante una enfermera o algún doctor.

"Estoy segura de que en la cabeza de Matthew las infusiones de ketamina con un médico contaban como estar sobrio. En su cerebro no era lo mismo que salir a la calle a comprar crack o heroína".

Existe una alerta por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos sobre los peligros de utilizar ketamina para tratar desórdenes psiquiátricos.

Perry, quien tenía 54 años y tenía un pasado de farmacodependencia, presuntamente había permanecido más de un año limpio de drogas.

"No me sorprendí cuando apareció el informe del médico forense. Ya sabía lo que era, así que no me sorprendió. No estuve allí, así que no sé exactamente qué pasó, pero conozco a Matthew como persona y amigo y conozco los patrones que llevaron a esto.

"Lo pude ver a kilómetros de distancia, no parecía estar bien durante las últimas dos semanas de su vida", dijo Edwards.