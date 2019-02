Piden cuidar imagen de su padre

Ciudad de México—Lupita Infante quiere que Netflix se ponga en contacto con ella para llegar a un acuerdo sobre la película que la plataforma digital pretende realizar sobre el ícono de la Época de Oro del Cine Mexicano.

En conferencia de prensa, realizada ayer en el Museo Pedro Infante, en Cuajimalpa, la hija del actor señaló que no pretende bloquear el proyecto, sino simplemente discutir con los productores el contenido del filme.

"Yo soy la que defiende el honor de Pedro y uno de mis temores es que no cuiden su persona. Si es una ficción, que entonces esté bien cuidado. Mi obligación es cuidar lo que se haga de él", manifestó Lupita.

La plataforma anunció esta semana que, como parte de una serie de 50 contenidos originales que producirá en México, lanzará la cinta ‘Como Caído del Cielo’, basada en canciones del intérprete, con las actuaciones de Ana Claudia Talancón y Omar Chaparro.

La hija del actor contó que una persona llamada Frederik Reeder le propuso una obra de teatro basada en temas de Infante, lo cual aprobó en 2014.

Sin embargo, el montaje se presentó únicamente en Nueva York en teatro experimental. Luego, Reeder se acercó a Netflix para invitarlos a hacer una película basada en su proyecto.

"Esta no es una película oficial, es un proyecto de ficción basado en sus canciones. No es de la vida de mi papá y no es una biografía", acentuó Infante.

Además, advirtió que el papel le quedaría muy grande a Chaparro, aunque le tenga mucha estima, quien tampoco la ha contactado.

"Él es mi gran amigo, lo amo de corazón, sé que admira mucho a mi papá y también me da tristeza que no ha habido un acercamiento.

"Pero está muy dividida la opinión, yo lo he visto disfrazado, haciendo cosas graciosas. Es un hombre que tiene un corazón enorme, sin embargo no tiene la estatura ni la galanura", sostuvo.

Además del proyecto de Netflix, dijo que existen dos más, uno que está desarrollando Televisa y otro que ella misma prepara.

"Nosotros estamos trabajando en la película oficial de mi padre y pronto les daremos a conocer más detalles", adelantó.