Pide Roger Waters a Sheinbaum respaldo a protestas por Gaza

Ciudad de México.- El cantante y compositor Roger Waters publicó una fotografía de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, en la que se le ve participando en una manifestación a favor de la democracia ocurrida en 1991, y le pidió apoyo para quienes hoy se manifiestan contra el genocidio en Gaza.

"La nueva presidenta de Mexico @Claudiasheinbaum protestando en el campus a favor del comercio justo y la democracia en 1991. Bravo señora presidenta.

"Hoy los estudiantes protestan por el genocidio en #Gaza. Por favor díganos que está con ellos", escribió el intérprete de "Another Brick in the Wall" en X.

En la fotografía del periódico The Stanford Daily, Sheinbaum sostiene una pancarta con la leyenda: "Comercio Justo y Democracia ahora", durante una protesta en la universidad donde se encontraba haciendo una estancia académica.

Hace unos meses, Claudia Sheinbaum compartió en sus redes sociales esta noticia para dar a conocer que siempre luchará por la justicia social.

"Les comparto esta foto de 1991, cuando estuve en California, en una estancia académica y junto con varias compañeras y compañeros protestamos durante una visita de Carlos Salinas reclamando democracia para México y un comercio justo entre Estados Unidos y nuestro país".

"Ya han pasado unos años, pero conservo el mismo sentimiento y anhelo de justicia social, para que haya patria para el pobre y patria para el oprimido", escribió la política.

Roger Waters ha ganado fama por su activismo y comentarios que han llegado a ser calificados como antisemitismo por ser un crítico del gobierno de Israel.