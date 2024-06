Pide Diego Luna seguridad para informar

Ciudad de México.- El documental Estado de Silencio, producido por Diego Luna y dirigido por Santiago Maza, que retrata la violencia que azota a los periodistas en México, no debería existir en un ideal.

Aquella convicción fue enunciada el lunes, durante su estreno en el Festival de Cine de Tribeca, por Marcos, uno de los cuatro reporteros que aparece en el filme, y la idea pronto fue repetida por el resto del auditorio.

El protagonista de la serie Andor, quien desea que en México sea segura la labor de informar, terminó la presentación esperanzado, porque vio gente conmovida hasta las lágrimas, lo que lo lleva a confiar en el sentido del filme.

"No estoy de acuerdo ni acepto que normalicemos esta violencia que hoy vive el periodismo en México, no me parece que como sociedad podamos aceptarlo como una realidad. Hay números alarmantes, pero más allá de estos hay historias brutales que deberían despertarnos para sumarnos al grito de justicia y libertad.

"El documental es una herramienta para contar historias íntimas y personales, es una esperanza para generar una reacción que no ha llegado hasta hoy, una reacción ciudadana donde como comunidad, como sociedad, manifestemos nuestra preocupación", afirmó Luna desde Nueva York, en entrevista tras la proyección.

Maza dedicó seis años al proyecto sobre cuatro periodistas mexicanos que cubren distintos temas en el País: María de Jesús y Juan de Dios investigaban la crisis migratoria en la frontera con Guatemala; Jesús, la explotación ambiental y corrupción en Morelos; y Marcos, crimen organizado.

Para engalanar la primera función, Marcos y María de Jesús participaron en un conversatorio junto a los realizadores.

El realizador se dijo emocionado porque en su primera función ambos comunicadores hicieron que el encuentro le hablara al público para recordarles que, desde sus trincheras, pueden exigir cambios a la situación.

Luna, quien impulsó el proyecto con su productora La Corriente del Golfo, añadió que siempre es un buen momento para ilusionarse con un cambio, porque sin esa esperanza no se podría seguir adelante.

"Los personajes salieron de la pantalla y le dijeron de frente al público: 'Te necesitamos'. Fue muy poderoso, es ahí donde agradezco un chingo lo que hago y también agradezco la gente con la que lo hago, porque compartimos el interés de incidir en la realidad que vivimos para soñar con vivir en un lugar mejor.

"Yo creo mucho en el cine, lo que vivimos fue catártico, muy bonito y también confrontativo y muy doloroso. Creo que siempre estamos ante un momento en el que podemos ser agentes de cambio y un documental es una buena herramienta para recordarle al público esa capacidad", apuntó Luna.

Después de la exhibición internacional, los realizadores presentarán su filme el jueves en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde además a Luna se le otorgará el premio Mayahuel de Plata.

El estreno en salas mexicanas del documental apunta a ser entre septiembre y octubre, pero aún no hay una fecha definida.