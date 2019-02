Conservando la galanura, picardía y el carisma que lo llevó a robarse miles de suspiros en la década de los ochenta y noventa a través de la televisión mexicana, el actor Fernando Carrillo se presentó ayer en Ciudad Juárez con la obra ‘¿Por qué los hombres aman a las Cabronas?’.

Como toda una institución de las telenovelas del país, con unos ojos que remontan a aquellos que se enamoraron de ‘María Isabel’ (Adela Noriega) en la novela homónima de 1997, Carrillo compartió en entrevista con El Diario de Juárez la experiencia de participar en la puesta en escena junto a Sara Corrales y Luz Elena González.

“Me gusta mucho la comedia, es lo que quiero hacer de ahora en adelante. Hice tanto drama durante tantos años y me retiré un tiempo. Me fui de México 18 años, he estado en Estados Unidos, en Europa, he hecho cosas más pequeñas. Siento que mis mejores proyectos están por delante, no detrás”, afirmó el actor originario de Venezuela y de 53 años.

Carrillo inició su carrera artística en 1986 participando en la telenovela ‘La dama de rosa’. Dos años después –1988– obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela ‘Abigail’, al lado de Catherine Fulop, quien después se convertiría en su esposa en la vida real –de 1990 a 1994–.

En 1997 se trasladó a México para protagonizar ‘María Isabel’ al lado de Adela Noriega. Tras ello, Televisa lo invitó a protagonizar dos telenovelas más, ‘Rosalinda’ (1999) y ‘Siempre te amaré’ (2000).

“Creo que los mejores proyectos son los que están por venir, no los que ya hice. Como ‘Rosalinda’ con Thalía o ‘María Isabel’ con Adela Noriega, o ‘Siempre te amaré’ con Laura Flores. Todo lo que hice en el pasado esta increíble, pero lo mejor esta por delante”, aseguró.

Fernando también comentó que la temporada de presentaciones de la obra ‘¿Por qué los hombres aman a las Cabronas?’ cerró ayer con dos funciones en el Centro Cultural Paso del Norte, luego de haber iniciado la gira por toda la república el 14 de enero, y que se encuentra muy ocupado y feliz con los proyectos que tiene en puerta.

Adelantó que este año estrenará una serie musical en la que finalmente podrá combinar sus dos pasiones: la música y la actuación, y en la que trabajará con una generación de niños y jóvenes a los que describe como muy talentosos, con un papel de profesor de música en un conservatorio.

Además, dijo que muy pronto revelará detalles de una película que protagoniza que, según declaró, ya se encuentra en preproducción, “con la meta y el sueño de abrir con número uno en la taquilla estadounidense”.

“También ayudo a muchas organizaciones. Ayudo a muchas personas en Venezuela y quiero comenzar a hacerlo también en México. Hoy (ayer) tenía que estar animando el primer certamen de niñas con cáncer, pero lamentablemente no pude por el compromiso de la obra. Yo apoyo mucho a las fundaciones que luchan contra el cáncer porque mi madre murió de cáncer y me siento muy comprometido con eso”, expresó.





Mexicano de corazón

Entre chistes y sonrisas, y en un momento de seriedad, manifestó que desde que murieron sus padres México lo ha adoptado como un hijo más y que considera al país como su segunda patria, y que gracias a la gira de la obra que lo trajo por primera vez al Teatro Víctor Hugo Rascón Banda, pudo conocer a la república de punta a punta.

“Yo creo que de verdad el gremio artístico es a veces un poco difícil y lo digo por mi. Uno va entendiendo la vida con los años y generalmente el gremio artístico nunca esta contento con lo que tiene, esta agobiado por lo que no tiene. El año pasado me cayó el ‘veinte’ de la vida, soy inmensamente feliz, soy feliz diariamente, soy constante y establemente feliz, nada me agobia (…) Mi truco en la vida para ser feliz es comer sano, hacer mucho ejercicio, hacer el bien a todos, ayudar. Porque al final de la vida gana el que más ayuda, no el que más acumula”, concluyó.









De cerca…





Ocupación: Actor de televisión, teatro y cine; cantante, músico y modelo





Nombre completo: Fernando Enrique Carillo Roselli





Edad: 53 años





Lugar y fecha de nacimiento: Caracas, Venezuela, el 6 de enero de 1966





Año de debut: 1986





Instrumentos: Piano, armónica y guitarra





Lo has visto en… telenovelas como ‘La dama de rosa’ (1986), ‘Primavera’ (1988), ‘Abigaíl’ (1988), ‘La mujer prohibida’ (1991), ‘Cara bonita’ (1994), ‘María Isabel’ (1997), ‘Siempre te amaré’ (2000), ‘Divina, está en tu corazón’ (2017)