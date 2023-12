Peso Pluma está entre los favoritos de Barack Obama

Ciudad de México.- El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reveló su lista: "Favorite Music of 2023" (Música Favorita del 2023), donde una de las grandes sorpresas es que cayó rendido ante la música del jalisciense Peso Pluma.

Obama integró en su listado, de 28 canciones, a "La Bebé (Remix)" de Yng Lucas y Peso Pluma.

El tema mezcla los ritmos urbanos de Yng, con el toque regional del músico oriundo de Jalisco, además que ya casi alcanza los 730 millones de reproducciones en YouTube.

Un día antes, el ex mandatario compartió su lista de películas favoritas del 2023, aunque no es la primera vez que hace público sus gustos fílmicos, musicales y hasta de libros.

La lista de Obama no tiene orden de preferencia, aquí te la compartimos:

- "TQG" de Karol G & Shakira

- "I Remember Everything" de Zach Bryan Feat. Kacey Musgraves

- "Sprinter" de Dave & Central Cee

- "Since I Have A Lover" de 6LACK

- "Cobra" de Megan Thee Stallion

- "Joiner" de Blondshell

- "Midnight Gospel" de Alé Araya Feat. Joseph Chilliams

- "America Has A Problem" de Beyoncé Feat. Kendrick Lamar

- "Water" de Tyla

- "The Returner" de Allison Russell

- "Unavailable" de Davido Feat. Musa Keys

- "My Love Is All Mine" de Mitski

- "Sittin' On Top Of The World" de Burna Boy Feat. 21 Savage

- "Vampire Empire" de Big Thief

- "Younger & Dumber" de Indigo De Souza

- "Toxic Trait" de Stormzy Feat. Fredo

- "Where You Are" de John Summit & Hayla

- "La Bebé (Remix)" de Yng Lvcas & Peso Pluma

- "On My Mama" de Victoria Monét

- "Cast Iron Skillet" de Jason Isbell and the 400 Unit

- "WY@" de Brent Faiyaz

- "Amapiano" de Asake & Olamide

- "Lose Control" de Teddy Swims

- "Crazy Love" de Rita Wilson & Keith Urban

- "Drink The River" de Gabe Lee

- "Road To Freedom" de Lenny Kravitz

- "It Never Went Away" de Jon Batiste

- "Me & U" de Tems